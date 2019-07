Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Nuria Iturrioz, las tres mejores españolas en el ranking mundial de golf, formarán parte de las 144 jugadoras que a partir de este jueves disputarán el Open Británico femenino, en el Woburn Golf Club, en Milton Keynes (Inglaterra).

A la gran competición de la temporada como es el British, las españolas llegan en un buen momento, en especial, Carlota Ciganda, situada en el puesto trece del Ranking Mundial de Golf Femenino, y que la pasada semana estuvo entre las mejores en un torneo del prestigio del Evian Championship, donde acabó décima. Y es que la navarra está firmando una temporada muy regular, donde no se le escapa ningún corte y que incluye cinco top-10.

Por su parte, Azahara Muñoz viene de no pasar el corte en el torneo francés, el primero en el que se queda fuera de las últimas jornadas. No obstante, la cordobesa lleva una notable temporada que le permite consolidarse entre las cuarenta mejores golfistas del mundo.

Esta temporada estuvo cerca del triunfo con seis apariciones entre las diez mejores, en busca de lo que sería su segunda victoria en el LPGA Tour. Al igual que Ciganda, su regularidad permite pensar que puede acabar entre las veinte mejores en el Woburn Golf Club.

Iturrioz, la sorpresa

La tercera española, en el Open será Nuria Iturrioz, protagonista esta temporada por sus éxitos, aunque todavía se encuentre lejos de las cien mejores. Si bien se sitúa en el puesto 186, sus triunfos y progresión son evidentes, como lo muestra que contó con una invitación para el pasado PGA femenino estadounidense.

La jugadora balear, a sus 23 años, suma este año, tres triunfos entre el Symetra Tour, la segunda división del golf femenino en Estados Unidos, en el Zimmer Biomet Championship en Auburn y el circuito europeo, Rabat y Dubai . Aunque en las últimas semanas, no sumó buenos resultados, puesto 70 en París y no pasó el corte en el Union Classic, aunque se mantiene primera en la orden del mérito del golf europeo.

En la gran cita británica estarán todas las mejores, empezando por las coreanas Jin-Young Ko y Sung Hyun Park, primera y segunda del mundo. La primera llega a tope de forma tras imponerse en Francia la semana pasada, en una temporada en la que ya suma otros dos triunfos.

Dominio coreano

Su compatriota Hyun Park también tiene un sitio claro entre las favoritas. Suma cuatro top-10 en sus últimas participaciones, incluido un triunfo y un segundo puesto en el PGA estadounidense, en el que la victoria se la llevó la australiana Hannah Green, otra aspirante, o su compatriota Minjee Lee.

El dominio coreano en el golf femenino hace que sean las máximas favoritas, en una nómina que incluye también a Inbee Park, Jeongeun Lees, ganadora de US Open, Sei Young Kim o So Yeon Ruy, todas ellas entre las dos mejores del mundo. Las aspiraciones locales viene de parte de la ganadora de la pasada temporada, Georgia Hall, y de su mejor jugador en la clasificación mundial, Bronte Law. No habrá tampoco que olvidar a la tailandesa Ariya Jutanugarn.

practicodeporte@efe.com