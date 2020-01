Garbiñe Muguruza, la tenista más en forma en el arranque del año y que ya ha asegurado ascender 16 puestos en la clasificación mundial, tiene mañana, sábado, una cita con la historia en busca de ser la primera española campeona en el Abierto de Australia.

La jugadora de 26 años se medirá a partir de las 09.30, hora española, en la pista Rod Laver del Melbourne Park a la estadounidense Sofia Kenin, cinco años más joven y que cedió con Garbiñe en su único enfrentamiento anterior, el pasado torneo de Pekín por 6-0, 2-6 y 6-2.

Arantxa Sánchez Vicario, que las perdió ante la alemana Steffi Graf y la francesa Mary Pierce en los torneos de 1994 y 1995, y Conchita Martínez, precisamente su actual entrenadora, que cayó ante la suiza Martina Hingis 1998, son las dos españolas que hasta ahora había llegado a la final australiana, aunque nunca ganaron el título.

Asimismo, la caraqueña puede convertirse en la tercera jugadora que gana sus primeros tres Grand Slam en tres superficies diferentes, tras haberlo logrado en Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017).

“Creo que es un pensamiento erróneo verse como favorita, no me gusta esa perspectiva porque creo que no ayuda. Ella es una jugadora muy sólida, con mucho talento y ambición”, comentó sobre la final contra Kenin, después de vencer a la rumana Simona Halep por 7-6 (8) y 7-5 en un partido disputado con 39 grados.

“Estoy contenta porque es otro tipo de superficie, una superficie donde la mayoría juegan mejor porque es donde más torneos se juegan y es más rápida”, añadió.

Preguntada sobre la posibilidad de ganar los cuatro grandes afirmó: "Sería genial, es el sueño de cualquier jugador".

Este viernes, Muguruza completó una suave sesión de entrenamiento en pista cubierta que ni siquiera alcanzó la hora de duración con el propósito de seguir con las mismas sensaciones que le han servido para catapultar su nivel de nuevo.

“Es muy gratificante verla jugar así, lo agresiva que es, su capacidad por aguantar desde la línea de fondo y su facilidad por generar diferentes tipos de juego”, comentó su entrenadora, Conchita Martínez, con una sonrisa de satisfacción por haber recogido los frutos de una semilla cultivada a finales del pasado noviembre cuando arrancaron la pretemporada tras tomar la decisión de volver a trabajar juntas.

Gran progresión

La progresión de la española en el torneo australiano ha sido espectacular.

El escenario en su debut ante la estadounidense Shelby Rogers , jugadora de la previa, fue el peor posible tras encajar un set sin realizar un juego como consecuencia de su impedimento físico, causado a su vez por un cuadro febril que arrastraba desde la semana anterior.

La caraqueña explicó que a pesar de su malestar sentía que podía darle la vuelta al partido y a base de lucha y disciplina se apuntó los siguientes dos parciales por 6-1 y 6-0 para seguir viva en el cuadro.

La segunda cita no fue menos exigente a pesar de su arrollador inicio ante la local Ajla Tomljanovic y consiguió superar el escollo tras un reñido 6-3, 3-6 y 6-3.

Su tenis alcanzó el máximo nivel en sus tres siguientes rondas ante las favoritas Elina Svitolina (5), Kiki Bertens (9) y Anastasia Pavlyuchenkova (30), así como en la mencionada semifinal frente a Halep.

