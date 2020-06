Clara Azurmendi es una de esas jugadoras de bádminton que han ido creciendo en los últimos años a la sombra de Carolina Marín. Lo ha hecho sin prisa, pero sin pausa, madurando y siendo mejor cada temporada hasta el punto de tener, ahora mismo, la posibilidad de acompañar a su compatriota en los Juegos Olímpicos. "Es un sueño que tengo y voy a luchar por ello".

Así de contundente se muestra cuando habla sobre sus próximos objetivos, ya que del resto de citas poco puede decir, "porque está todo en el aire", cuenta en declaraciones al Comité Olímpico Español.

Confinamiento en casa en San Sebastián

La jugadora de San Sebastián ha pasado todo este confinamiento en su casa con la familia. "He tenido mucha suerte de estar aquí. He podido mantenerme y seguir entrenando desde casa en todo momento. Nuestros entrenadores han estado muy pendientes y yo lo he llevado muy bien", confiesa la deportista vasca, quien reconoce no haber pasado nunca tanto tiempo con los suyos desde que se mudó al CAR de Madrid hace ya unos años.

Por el momento reconoce que se va a seguir quedando en San Sebastián hasta "que en Madrid se normalice la situación y la Residencia Blume pueda abrir del todo", pero hasta entonces seguirá preparándose en casa, con su entrenadora, pero ya dentro de la pista.

Lo que está claro es que este año ya no podrá competir en el Campeonato de Europa, que debía haberse celebrado en Ucrania del 21 al 26 de abril y que era uno de sus grandes objetivos este 2020. "Se ha paralizado todo. Pero bueno, va a ser una temporada muy diferente para todos los deportistas en general".

El ejemplo de Carolina Marín

Además de compartir selección, Clara Azurmendi también comparte club con la leyenda de Carolina Marín, algo que considera una "suerte enorme" porque es la mejor compañera y el mejor espejo en el que mirarse", explica.

"A mí me transmite mucha fuerza y una confianza enorme porque si ella ha conseguido algo ha sido trabajando y eso es mucho mejor verlo para creerlo. También es amiga mía y puedo pedirle ayuda muchas veces, tanto a nivel profesional como personal. Siempre está dispuesta a compartir y a ayudar a sus compañeros en lo que puede. A parte de una gran deportista, es una gran persona de la que todos podemos aprender muchas cosas".

