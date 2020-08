La Comunidad de Madrid ha publicado una serie de recomendaciones para compatibilizar la práctica deportiva con el uso de mascarilla, para así reducir al máximo el riesgo de contagio de COVID19 al hacer ejercicio.

Esta guía, elaborada por el Centro de Medicina Deportiva de la Comunidad, ya ha sido enviada a los ayuntamientos y las federaciones deportivas de la región para su difusión. Las pautas que aportan no solo aluden a la mascarilla en sí, sino también al período de adaptación a ella, las pausas para hidratación y el resto de medidas sanitarias vigentes en la actualidad.

Elegir bien la mascarilla, clave

El primer aspecto en el que la guía hace hincapié es en la propia mascarilla. Para hacer ejercicio físico se debe elegir una que se ajuste bien a la cara, con el objetivo de evitar rozaduras, molestias y tener que tocarla innecesariamente. También conviene que sea al mismo tiempo flexible pero semirrígida, para que no se introduzca en la boca al respirar. En la medida de lo posible, hay que prevenir su humedecimiento, por lo que se aconseja que tenga tres capas: la externa de un material hidrófugo, la intermedia extraíble y la interna elaborada con tejido antibacteriano.

Las pautas de la Comunidad de Madrid rechazan el uso de mascarillas con válvula o estructura de trama, así como aquellas que se ajustan por detrás de la cabeza, ya que se pueden mover al hacer ejercicios en el suelo. Es preferible elegir mascarillas reutilizables y lavables que se coloquen por detrás de las orejas.

Comenzar a usar mascarilla para hacer deporte puede ser un cambio muy grande, al que es necesario que el cuerpo se acostumbre. Lo más importante en este caso es que cada persona siga lo que su propio cuerpo le pida, ya que cada cuerpo responde de forma diferente. Lo ideal es que se empiece con sesiones suaves, para ir aumentando progresivamente la intensidad a medida que se produce la adaptación. Los descansos entre rutinas de entrenamiento también tendrían que ser mayores durante los primeros días, además de hacer pausas siempre que sea necesario.

La hidratación y otros riesgos

Una correcta hidratación sigue siendo clave cuando se usa mascarilla. Para realizar esas pausas, el deportista debe alejarse para mantener la distancia social, retirar parcialmente la mascarilla de forma correcta y beber. Este es uno de los aspectos en los que el Gobierno regional ha querido poner énfasis: recordar el resto de pautas sanitarias aunque se lleve mascarilla.

La intensidad implícita en la práctica de deporte puede conllevar una serie de riesgos como la auto-contaminación, que se produce al tocar y reutilizar una mascarilla contaminada, las dificultades respiratorias si no se elige la mascarilla adecuada, y una sensación de falsa seguridad por llevarla puesta. Este exceso de confianza puede hacer que se olviden las otras medidas preventivas, como el mencionado distanciamiento social o la higiene de manos.

El Centro de Medicina Deportiva recuerda que hay que lavarse las manos antes y después de usar la mascarilla, que ésta cubra siempre nariz, boca y barbilla, no tocarla cuando se lleva puesta, retirarla desde la parte trasera y desecharla en los recipientes indicados. Además, hay que cambiarla si está húmeda y no se deben reutilizar aquellas que no están diseñadas para usos repetidos. Por último, se aconseja no usarla durante más de cuatro horas seguidas.

