El evento Madrid Urban Sports llega a su ecuador tras concluir la primera semana de competición, en la que se han disputado las rondas previas en las disciplinas de BMX y skate femenino, y con una semana aún por delante en la que se decidirán los campeones.

Esta edición se está disputando de manera virtual debido a la situación sanitaria. Los participantes se enfrentan en duelos directos en formato 'best trick', enviando un vídeo con un truco de su elección en un escenario concreto que el jurado elige en cada ronda. A través del 'streaming' en Instagram y en el canal oficial de YouTube de Urban World Series el público puede presenciar tanto los trucos como el veredicto de los jueces, que eligen la mejor actuación.

La competición comenzó del 11 al 13 de noviembre con los cuartos de BMX, en los que el spot elegido por el jurado fue rail. Los cruces fueron Alex Donnachie vs. Stephan Atencio, Courage Adams vs. Mati Lasgoity, Lewis Mills vs. Fernando Laczko y Dan Kruk vs. Julian Molina. Tras la conclusión de esa ronda, Donnachie vs. Adams y Mills vs. Kruk conformaron las semifinales, que se disputaron en balance combo trick. Los ganadores aún no han sido revelados y se conocerán el 28 de noviembre, día de la gran final de Madrid Urban Sports.

Aún quedan la mitad de disciplinas

Después del BMX fue el turno del skate femenino del 15 al 17 de noviembre, donde hubo una gran presencia de skaters internacionales. La ronda de cuartos de final tuvo como escenario spot line, y enfrentó a Rayssa Leal vs. Keet Oldenbeuving, Nanaka Fujisawa vs. Candy Jacobs, Margielyn Didal vs. Marina Gabriela y Andrea Benítez vs. Gabi Mazetto. El jurado decidió que pasaran a semifinales Leal vs. Fujisawa y Didal vs. Mazetto.

Esa ronda se disputó en ledge pero, al igual que el BMX, las ganadoras no se harán públicas hasta decisivo día 28. Mientras, quedan por decidir las rondas previas de scooter, que tendrán lugar del 19 al 21, y de skate masculino, que se prolongarán del 23 al 25 de noviembre.

La competición se puede seguir de manera online en diferentes plataformas, siguiendo el modelo del pasado imaginExtreme Barcelona .

