La renuncia de Rafa Nadal, aunque una de las más importantes, es una más del goteo de jugadores del top-100 que deciden por uno u otro motivo, principalmente, por la situación sanitaria derivada de la covid-19, ausentarse del Open de Estados Unidos, que comenzará el próximo 31 de agosto.

S bien es cierto que algunos no estarán en Nueva York debido a que se recuperan de lesiones, como es el caso del suizo Roger Federer, aunque habría que ver si en el caso de estar en condiciones habría viajado a tierras estadounidenses, uno de los países más afectados por la pandemia.

Entre las bajas, destaca la de la número uno femenina, Ashleigh Barty, quien ya anunció hace una semana su ausencia por no poner en peligro a su equipo y a ella debido a la situación sanitaria actual. A ella se une las muchas dudas que tiene la número dos, Simona Halep, quien lleva meses deshojando la margarita de su presencia o no en el que será el segundo Grand Slam de la temporada.

Dentro de las diez mejores del circuito femenino tampoco estarán la ucraniana Elina Svitolina, número 5 del mundo, la holandesa Kiki Bertens, séptima, ni la checa Barbora Krejcikova, número 8.

La primera señaló en sus redes sociales que no se siente "cómoda viajando a EE.UU." por el "alto riesgo" de contagio pese a los esfuerzos de la Asociación de Tenis estadounidense (USTA) para que se celebre el torneo de manera segura, mientras que Bertens citó los problemas que le generaría hacer una cuarentena de 14 días a su vuelta a Europa.

Tampoco se esperan por las pistas del USTA Billie Jean King National Tennis Center, a jugadoras com Wang, Pavlychenkova, Zheng, Goerges, Zhu o Potapova, todas ellas entre las cien mejores del mundo.

En el cuadro masculino, además de las conocidas ausencia de Nadal y Federer, tampoco se espera la presencia de jugadores de la categoría del francés Gael Monflis o del italiano Fabio Fognini, en su caso debido a que fue operado de sus tobillos el pasado mayo.

Otro ganador del US Open que no comparecerá en Nueva York es Stan Wawrinka, quien poseé el título de 2016, pero que prefiere prepararse para la temporada en tierra que comienza una vez acabe el torneo neoyorquino.

De quien también se notará su ausencia es del australiano Nick Kyrgios, tanto por su show en la pista como por su juego. El oceánico crítico con casi todo, ya dejó claro que no estaría, incluso grabó un vídeo para explicar sus motivos.

Nick Kyrgios confirms he is OUT the US Open in a strong video, where he repeats most of the things he has been saying lately. pic.twitter.com/g9gKVaZp7z