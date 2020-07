La nadadora Mireia Belmonte, el piragüista Saúl Craviotto y la halterofila Lydia Valentín participan en la campaña 'Por una España con valores', del Comité Olímpico Español y la Universidad Católica de Murcia, que tiene como objetivo destacar "el valor del conocimiento y la educación" más allá del deporte.

Los tres deportistas protagonizan un vídeo que realza los "valores de trabajo en equipo, espíritu de superación, esfuerzo, liderazgo y respeto a las normas" y sirve como "homenaje a todas las personas que han combatido en primera línea contra la COVID-19".

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, destacó durante la presentación de la campaña que a los deportistas "no se les valora por los resultados, sino por los valores".

"El valor de la educación es el valor del conocimiento, pero no de hechos o datos, sino de valores. Lo importante es cómo vivimos esos valores. Vivimos momentos difíciles pero es nuestro tiempo. Es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos y de ver, escuchar y sentir lo que hacen los deportistas con sus logros, triunfos, entrenamientos, declaraciones y silencios", confesó Blanco.

"Todos los deportistas olímpicos tienen talento, disciplina, esfuerzo, compromiso, respeto y valores, pero sobre todo la tenacidad. Necesitamos volver a valorar lo que significan los valores para alcanzar una sociedad mejor", comentó.

Compromiso de los deportistas

El piragüista Saúl Craviotto, doble campeón olímpico en Pekín (2008) y Río de Janeiro (2016), dijo que para un deportista es importante "transmitir valores de esfuerzo, superación y de trabajo, que es lo básico para alcanzar el éxito".

El deportista leridano reconoció que de la situación que se está viviendo por la crisis sanitaria de la COVID-19 "hay pocas cosas positivas que se puedan sacar".

"Ahora aprendemos a valorar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas como hacer deporte con libertad. En la vida, cuando fracasas o te topas contra un muro, tienes dos caminos, que es tocar fondo o ser positivo y salir adelante", confesó Craviotto.

Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia en Londres 2012, reconoció que en estos tiempos "lo importante es parar, reflexionar y saber que son tiempos difíciles para que pase lo que pase seguir el camino".

"No existe la opción de tirar la toalla. Hay que salir fortalecidos de esta situación, tenerlo muy claro y disfrutar del camino. No siempre va a ir todo a favor. No siempre sale todo como nos gustaría y hay que poner en alza los valores que tenemos como deportistas y personas", señaló.

La deportista de Ponferrada reconoció que, sin competiciones a corto plazo, es "complicado sacar la motivación porque el deportista se mueve por objetivos, pero cuando todo es incertidumbre y no sabes si podrás competir en un mes o tres semanas lo importante es no lamentarse".

"Hay que esforzarse, hacer lo que está en tu mano para mejorar y en mi caso creo que me he reinventado como deportista", comentó.

Abanderados en Tokio

Lydia Valentín , triple medallista olímpica de halterofilia -plata en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y bronce en Río 2016-, reconoció que en Tokio estaría "encantada de ser abanderada" con Saúl Craviotto porque "sería un sueño y ojalá fuera así".

Junto a ella, Saúl Craviotto , otro de los protagonistas de esta campaña 'Por una España con valores', también habló de esa posibilidad de ser abanderado en Tokio con Lidia.

"Con Lidia me llevo muy bien, tenemos una relación increíble y se lo merece por el tema de que no pudo vivir el himno de España cuando le tocó. Solo por ese detalle sería una digna portadora, pero otra deportista como Mireia Belmonte también", dijo Craviotto.

A la presentación de esta campaña también acudieron deportistas como el atleta Fernando Carro, los karatecas Sandra Sánchez y Damián Quintero o el piragüista Cristian Toro

