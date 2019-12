El Dakar 2020 volverá a contar con cuatro españolas, al igual que en la pasada edición , dos de ellas empiezan a ser ya veteranas en el rey de los raids, como son Laia Sanz y Cristina Gutiérrez , otra que repite en busca de acabar su primera edición, Sara García, y una cuarta que debuta, Mónica Plaza, que se sentará de copiloto, junto a su padre una leyenda de la carrera, Manuel Plaza.

De nuevo, España volverá a ser el país con más mujeres en la carrera de motor más famosa del mundo y que en esta edición se traslada hasta Arabia Saudí, donde esperan desde el próximo 5 de enero, cerca de 7.900 kilómetros, de los que 5.000 serán de especiales de competición.

Así de los 557 participantes, entre pilotos y copilotos, en esta edición, habrá 77 españoles, la segunda delegación más importante, tras la francesa, que contará con 258 representantes. De todos ellos, serán trece las mujeres - 17 hubo en 2019 y 14 en 2018 - que se enfrenten a recorridos casi imposibles y a dunas muy difíciles de abordar.

Laia, leyenda del Dakar

Entre ellas, las cuatro españolas, dos en la categoría de motos, como son una Laia Sanz, leyenda de la carrera, y Sara García, quien buscará quitarse la espina de la pasada edición, su debut, donde tuvo que decir adiós a la carrera y no lograr su gran objetivo, ser la primera mujer en acabar el rally sin asistencia. Eso sí, esta edición todavía podrá ser la primera europea en conseguir ese hito.

Las otras dos, lo harán en coches, con una Cristina Gutiérrez -con Pablo Moreno de copiloto- que abordará su cuarta edición, después de su brillante vigésimo sexto puesto de 2019. Hasta ahora, tres ediciones, tres Dakar concluidos, algo de lo que muy pocos pueden presumir. Por su parte, Mónica Plaza debuta en la prueba, para acompañar a su padre, un veterano de la prueba, Manuel Plaza, que disputará su Dakar número catorce.

A por el top-15 Laia Sanz iniciará con la idea de ser el primer piloto español que acaba la prueba diez veces en otras tantas participaciones, aunque también se fija en clasificarse, de nuevo, "entre los 15 primeros", aunque recuerda que lo primero en lo que piensa es en acabar la carrera.

"Mi primer objetivo siempre es acabar, porque acabar un Dakar nunca es fácil. No hay ningún piloto español que haya acabado diez de diez, y eso ya sería un gran éxito, pero no me conformaría con acabar la 25 o la 30 con tal de hacerlo. Quiero estar lo más arriba posible", afirma.

El hecho de que en 2019 acabara duodécima a pesar de que llegó con una escasa preparación debido a una enfermedad, que le impidió encarar en condiciones la carrera, además del noveno puesto de 2015, hacen que las aspiraciones reales pueden estar en acabar en el top-10 y volver a ser la primera en la clasificación de motos femenina.

Además, hay que tener en cuenta que la piloto catalana disputará la prueba con Gasgas. "Ha sido un cambio de ultima hora. Es una nueva era para la marca, me han escogido a mí como embajadora y espero hacer un gran trabajo. Es una moto que ya conozco, también tengo el mismo mecánico y, por tanto, voy con todas las garantías de poder hacer un buen Dakar", apunta.

Cristina, a por el top 20

Cristina Gutiérrez repite con Pablo Moreno como copiloto por segundo año, y lo hace con la misma ilusión que cuando en 2017 pisó por primera vez esta carrera, aunque reconoce que este año lo hace con la losa que significa un presupuesto demasiado ajustado, que ha impedido que pudieran preparar como hubieran querido la prueba.

Tras el puesto 44 de la primera edición, no ha dejado de ir mejorando. Acabó la 38 en coches en 2018 y destacó con un gran vigésimo sexto lugar en la pasada edición.

“Este año no vamos muy holgados en cuanto a financiación y eso repercute en los entrenamientos. Solo hemos podido competir en la Baja a España donde conseguimos finalizar en la vigésima posición. Hemos podido ir alguna que otra vez a Marruecos a entrenar pero poco más. Ojalá en los próximos retos podamos ir con una mayor preparación”, afirma en la web del Dakar.

No obstante, la burgalesa, que sigue soñando con poder dedicarse profesionalmente a este mundo del motor, llega con todas las ganas del mundo a esta prueba, que afirma "tiene muy buena pinta" con su nueva localización en Arabia Saudí.

Su hombre de confianza, es quien más se moja en eso de buscar objetivos en la clasificación. "Intentaremos estar dentro de los 20 mejores. Trabajaremos lo más duro para llegar a estar lo más cerca del Top 15. Intentaremos sacar todo lo positivo de un país nuevo que seguro que iguala a todos los competidores", afirma.

A por la revancha

Ganas de volver Sara García afronta su segunda edición como una revancha tras el abandono después de una caída de la edición pasada. Y lo hace más preparada tanto desde el punto de vista físico como mental.

"Me quedé con muchas ganas el año pasado de finalizar la prueba, así que este año era una cita ineludible. Tenía que volver", afirma la motera zamorana.

Reconoce que afronta la carrera de forma diferente al 2019. "Este año no vamos a sufrir tanto, va a ser más lineal, con más pista rápida. Hemos podido ver en los vídeos de los reconocimientos que los paisajes son una pasada, así que creo que lo vamos a disfrutar mucho y en las zonas de arena ahora sí que voy completamente al cien por cien", asegura.

Lejos queda ya aquel accidente en el Merzouga Rally de 2018 y que le hizo coger miedo a la arena, algo que notó en su primer Dakar y que ahora asegura haber superado. La semana que entró en Marruecos considera que fue clave para ella porque "el 'click' que tenía que hacer de perder el miedo a la arena surtió efecto en esa semana".

"El primer día que entré en las dunas parecía un pato mareado, como en el Dakar 2019; poco a poco fui cogiendo la confianza suficiente como para volver a coger el ritmo de nuevo y volver a disfrutar de ese terreno. Hemos conseguido borrar la etapa del accidente del Merzouga y vamos a poder disfrutar mucho de esta carrera", concluye una Sara García dispuesta a completar su primer Dakar.

Mónica, un debut soñado

Mónica Plaza será la copiloto de su padre, Manuel, quien a sus espaldas suma trece ediciones del Dakar, aunque desde 2007 no compite. Es un clásico ya que su primera aventura dakariana data de 1996. Ahora a sus 59 años vuelve en busca de acabar en el top-20 y sobretodo disfrutar y compartir esta experiencia con su hija, quien reconoce que es "realmente afortunada de poder correr junto a mi padre con quien tengo un lazo muy fuerte de unión, además de su experiencia tras 13 Dakar e innumerables aventuras con situaciones complicadas que me ayudan a superar todos los retos".

Y es que esta joven, que precisamente el 1 de enero cumplirá los 20 años, recuerda que desde que nació se pasó "todos los enero hasta 2007 pegada en la tele ‘esperando que saliese papá tocándose la oreja’, lo que significaba que se acordaba de nosotras". Ahora ella también será protagonista, para la que se ha preparado a conciencia para "poder enfrentarme a situaciones límites o acumular cansancio varios días seguidos".

Quien faltará a esta cita será Rosa Romero Font, quien no podrá sumar su noveno Dakar, debido a una caída en moto que le produjo diferentes lesiones.

