Damián Espasandín (Vimianzo, 1985) es uno de los grandes corredores de obstáculos españoles. Hace unos días se proclamó campeón del mundo de Farinato Race en Cuenca y además obtuvo el billete para competir en el Mundial de carreras de obstáculos (OCR) de Londres de octubre.

P: ¿Cómo llega a las carreras de obstáculos?

R: Antes practicaba otros deportes. Vengo del mundo del trail y del atletismo. Llegué a los obstáculos hace cinco años. Había corrido todas las distancias que pude en atletismo desde la milla y los 3.000 hasta los ultras, uno de 70 y otro de 200 km. Quise probar, corrí en Pontevedra, me gustó, quedé más o menos bien de posición y empecé a entrenar un poco más.

P: ¿Qué tiene para que le haya enganchado?

R: Es un reto constante porque por mucho que piensas que controlas luego llegas a una carrera y encuentras obstáculos nuevos que nunca hiciste. Es una actividad que te obliga siempre a estar innovando, crear obstáculos en casa y eso es lo bonito. Es una motivación extra que no tienen otros deportes.

P: ¿Cómo se entrena para los obstáculos?

R: Es complicado de entrenar porque hay dos cosas claves. Una es la carrera, que se entrena al aire libre, y después los obstáculos, que engloban dos partes. Una de fuerza común que puede ser en gimnasio y luego la propia técnica de obstáculos, que es un poco más difícil.

P: ¿Entrena solo o en compañía?

R: Normalmente entreno en compañía porque tengo un centro de entrenamiento con tres locales. Yo doy clases de OCR, viene más gente y aprovecho para entrenar y aprender de todos ellos.

P: ¿Cuál es la distancia en la que se siente más cómodo?

R: Últimamente he mejorado en distancias largas. Antes me encontraba mejor en cortas y ahora, con el paso de los años, prefiero una carrera de 10. No mucho más.

P: ¿Se dedica por completo a esta actividad?

R: Tengo una empresa con varios centros y lo que me dedico es a dar clases dirigidas, a entrenamientos y a la gestión del propio centro. Tengo en Cé, Dumbría y Carballo y también gestionamos en otros concellos.

P: ¿Es importante entrenar la psicología en este deporte?

R: Sí, es muy importante, porque es un deporte en el que a veces te llevas sorpresas para bien o mal. Hay carreras en las que a veces vas primero y a cien metros de la meta te encuentras un obstáculo que no eres capaz de superar y pierdes el primero, segundo o tercero. Tienes un factor psicológico muy importante y hay que saber gestionar los esfuerzos para no pasarte en las carreras.

P: ¿Qué supone el campeonato del Mundo Farinato?

R: Es una prueba importante porque además del propio título, quién la gane, se convierte en embajador Farinato y va a Londres a representar al país. Todos quieren ir, hacerlo bien y es una motivación constante.

P: ¿Con qué aspiraciones va a Londres?

R: Ya corrí en 2018 allí, además va a ser en el mismo sitio y recuerdo que se podía correr rápido. Conseguí quedar entre los diez primeros y ahora las aspiraciones son luchar por el podium. No digo quedar entre los tres primeros, porque ese no es el objetivo realista.

P: ¿Qué distancias va a correr?

R: Yo voy a correr dos. La de 3 km y la de 15. La de 3 se corre para probar los obstáculos de la siguiente y afrontarlos con mayor fluidez.

P: ¿Qué obstáculos no le gustan?

R: En la Farinato los que menos me gustan son las fosas porque están llenas de barro y agua. Siempre resulta complicado de escalar porque está mojado y no me gusta nada. Los que peor me van son los de reptadas, no soy grande ni voluminoso y no los paso con la fluidez de los compañeros.

P: ¿Y cuáles le gustan?

R: Los que más me gustan son los de fuerzas de brazos.

