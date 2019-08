El karateca español Damián Quintero lo tiene claro. A un año de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no duda en que cambiaría sus 104 medallas logradas en diferentes campeonatos por lograr una en Japón, que sería el colofón perfecto a una trayectoria espectacular.

"Los Juegos son la competición en la que todo el mundo quiere estar. Tenemos la oportunidad de hacerlo y lo vamos a intentar", ha explicado sobre la posibilidad de colgarse una medalla olímpica a la Agencia EFE en una entrevista.

Segundo en la clasificación mundial ahora mismo, el español acaba de volver de sus vacaciones y se encuentra con ganas "de entrenar. Vengo relajado, con las pilas cargadas y dispuesto a dar toda en el que es el gran objetivo de mi vida.

Aunque lo primero que tiene que hacer, más allá de pensar en la medalla, es lograr la clasificación para esa cita. "Hay que trabajar duro porque parece que ya está hecho, pero hay torneos por delante y hay que ver si podemos cerrarla cuanto antes. Necesitaremos un parón para llegar bien a agosto", cuenta.

El impresionante Nippon Budokan

Al igual que explicaba Sandra Sánchez , Quintero tiene claro que el hecho de que el deporte se dispute en el Nippon Budokan va a ser un punto de inflexión para su deporte. "Es el pabellón por excelencia en Tokio, doonde se hacen los grandes torneos en Japón. Tengo una especial ilusión porque tuve la suerte de competir allí en el Mundial 2008. La puesta en escena será impresionante".

Y así es como también él cree que se puede dar la vuelta a la situación y que su deporte regrese al programa olímpico en París 2024. "Es que no nos han dado explicación de por qué no se ha propuesto. Encima es París y la federación francesa es una potencia mundial, es un deporte muy conocido allí. Es extraño que ahí no entre el kárate".

"Tenemos que unirnos todos, hacer un buen plan de acción y empezar a decirlo seriamente porque si no se nos va". Y es que Quintero no quiere perder la esperanza. "Creo que hay una opción, el COI decide esto en diciembre del año que viene, puede haber una chance después de Tokio".

Lo que sí ve más complicado es volver en Los Ángeles 2028. "Si no nos quedamos en 2024, estar en Estados Unidos será más difícil porque allí el kárate no es uno de los deportes más practicados".

El ciclo olímpico lo cambia todo

Y es que para el kárate, como para la mayoría de estos deportes minoritarios, estar en el programa olímpico es absolutamente fundamental. "Lo cambia todo, la preparación es 'full time', seis horas diarias más psicólogos, fisio... Es una jornada laboral como cualquier otra, te tienes que dedicar a ello pero también tienes que vivir, pagar una hipoteca...".

Y sobre lo que supondría para él colgarse una presea en Tokio, no duda. "Cambio ese metal por las 104 que tengo en casa".

