Dani Caverzaschi es uno de los grandes tenistas en silla españoles. Actualmente ocupa el número 22 en el ránking mundial y entre sus objetivos está disputar en Tokio sus terceros Juegos Paralímpicos.

El tenis le ocupa una gran parte de su tiempo, pero también el estudio de Ciencias Económicas, carrera de la que acaba de presentar su tesis con el título '¿Puede el dinero comprar medallas? Evaluando la verdadera fórmula para el éxito olímpico y paralímpico'.

"Como tenista en silla de ruedas español y paralímpico, me he dado cuenta de algunas crudas realidades en el deporte profesional. Dan Gable, campeón olímpico en lucha en 1972, lo explica perfectamente: 'Las medallas de oro no están realmente hechas de oro. Están hechas de sudor, determinación y una aleación difícil de encontrar llamada agallas'", plantea el tenista madrileño.

"Lamentablemente, las medallas de oro también están hechas de factores externos incontrolables para el atleta y su entorno cercano", señala en una entrevista en la web del Comité Paralímpico Internacional.

Descubrí que el producto bruto interno (PBI) tiene un impacto mayor en los resultados paralímpicos que en los olímpicos y también que, más que analizar variables macroeconómicas, lo que hay que ver es de qué manera exactamente invierten los países en el deporte", señala.

Dani tuvo "un proceso de reflexión profundo" y se dio cuenta de que para él era "algo muy importante tener otros intereses, abordarlos y dedicarles tiempo más allá del tenis".

"Luego todo fluye y los puntos en algún momento se conectan. Hay que ser inquieto, buscar y probar. Al final todo sale. Quiero hacer mucho por la discapacidad, por el deporte y unir esas inquietudes con las que tengo por las finanzas y los negocios. Quiero ir por ahí, que el tenis siga siendo el principal foco de mi vida y no salirme de foco, pero quiero conectar todos los puntos", comenta.

Nadal, su héroe

Dani Caverzaschi es un ejemplo de superación y ambición. Como dice, la discapacidad le ha hecho "relativizar problemas".

"Soy muy trabajador y tengo mucha garra. Cuando tengo un objetivo, hago todo lo que está a mi alcance para conseguirlo. El deporte me ha hecho desarrollar ciertas habilidades que luego son muy útiles para el resto de la vida, como conocerte a ti mismo. El deporte te da eso y te hace desarrollar esta habilidad de autorreflexión muy importante", confiesa.

Su espejo en el tenis, en el que se fija, es Rafael Nadal, al que conoce personalmente y con el que se lleva muy bien.

"Rafa es de los mejores deportistas de cualquier disciplina que hayan existido alguna vez. Es por su manera de competir", sostiene Dani, que recordó cuando peloteó con el mallorquín en el Mutua Madrid de Tenis en 2017.

"Había una silla de ruedas para que él probara y que hiciéramos puntos, pero su partido con Fabio Fognini duró tres horas, y el partido anterior también, entonces de la hora y media que íbamos a tener únicamente tuvimos tres minutos", concluyó.

