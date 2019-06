El tenista valenciano David Ferrer ha recibido este miércoles la medalla de oro al mérito deportivo después de que recientemente se haya retirado de las pistas tras una fantástica carrera profesional.que

El de Jávea se ha sentido "orgulloso" de recibirla y ha querido agradecerlo tanto al ministro José Guirao como a la secretaria de estado para el deporte, María José Rienda, ambos presentes en el acto ha tenido lugar este miércoles en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Este es un premio diferente a cualquier otro, porque ya no es solo por los títulos como tenistas, sino que lo recibo por los valores que he podido transmitir fuera de la pista", ha resumido Ferrer, quien ha añadido que espera algún día poder explicarle a su hijo la importancia que tiene. "Me considero muy afortunado por poder haber hecho deporte y que haya sido mi trabajo. Además, he podido transmitir algo a los demás. También, por acabar mi último partido de tenis como fue".

Guirao, por su parte comentó que "David Ferrer es uno de los tenistas más respetados de nuestro país por su altura deportiva y su talante luchador".

Acto en la Rafa Nadal Academy

Además, Ferrer sigue con una agenda realmente apretada y también acompañó este martes a Rafa Nadal en el acto de graduación de la tercera promoción de la Rafa Nadal Academy.

"El talento sin la constancia diaria no sirve de nada", fue uno de los consejos que aportó el deportista español y que explicó poco después. "Las personas talentosas son las que tiene la fuerza de voluntad y el compromiso para trabajar más que los demás; son los que tienen la humildad de aceptar sus propias debilidades y que quieren mejorarlas; son los que tienen respeto por lo demás, que saben y saben escuchar y quieren aprender".

También este mismo miércoles, Rafa Nadal ha depositado su duodécimo título de Roland Garros en su museo. "Poder poner este trofeo de Roland Garros al lado de los demás significa muchísimo para mí y solo agradeceros como siempre todo el apoyo que me dais, especialmente en los últimos meses que he tenido más problemas de los que me hubiese gustado", ha explicado el balear, campeón de 18 grandes.

