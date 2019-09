David Ferrer apenas hace unos meses que ha colgado la raqueta, sin embargo, además de disfrutar de su tiempo libre, ya ha sido nombrado como nuevo director del torneo Conde de Godó y tiene clara su filosofía, "cada cosa que voy a hacer, o estoy al cien por cien, o no la voy a hacer".

"A nivel personal ha sido muy emotivo todo. Es verdad que ahora ha terminado y estoy en otra etapa de mi vida, contento y muy vinculado con el mundo del tenis y en el circuito, pero siempre es mejor que te hagan homenajes a que no te las hagan", explica el de Jávea en declaraciones a la Agencia EFE.

"Rafa Nadal es único"

Sobre su nueva vida, tiene claro que esta en una nueva etapa, pero sigue muy vinculado a su deporte y lo sigue como antaño. Por eso, tiene tiempo de reflexionar sobre la figura de Rafa Nadal, buen amigo, compañero y rival no hace mucho tiempo. "Es único. No somos conscientes de la suerte de tener un jugador de su nivel. Como David Ferrer sí pueden existir otros jugadores, que incluso ganen un Grand Slam, que sean regulares, o estén en el 'top 10'. España tiene muy buena base, cantera y entrenadores, para que haya más David Ferrer. Rafa Nadal solo existirá uno".

Otra de las posibilidades que le han surgido durante estos meses ha sido la de ser el segundo entrenador de Sergi Bruguera en el equipo de Copa Davis. "Ya lo hablé con él, y había esa oportunidad pero también creía que era todo muy prematuro. Acababa de terminar de jugar al tenis. Solo puedo decir que muy agradecido a él y a la Federación por darme esa confianza. Alguien como Sergi que ha sido mi ídolo y luego como persona y como capitán sabe muchísimo. Y siempre me he sentido muy identificado con él, es una persona excepcional. Por eso tengo que darle las gracias. Pero cada cosa que voy a hacer, o estoy al cien por cien o no la voy a hacer. Me he retirado hace muy poco y necesito ese tiempo para coger energía".

Por el momento, aunque ha dejado el tenis profesional, sigue ofreciendo clases en las pistas y esta semana está jugando el Senior Master Cup en Marbella donde se ha clasificado para la gran final en la que se enfrentará a otro de sus compañeros de generación, el toledano Feliciano López, todavía en activo.

