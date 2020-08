David Valero, actual campeón de España de XCO de bicicleta de montaña, disputará el campeonato de España de ciclismo en carretera tanto la prueba contrarreloj como la de ruta, que tendrán lugar en la provincia de Jaén los próximos 21 y 23 de agosto.

Su decisión, explican fuentes del equipo el MMR la tomó en consenso con el mánager del equipo, Ángel Gómez, para que el ciclista pueda adquirir "un ritmo de competición adecuado de cara a lo que resta de calendario en esta atípica temporada".

Hasta ahora, Valero tan sólo ha competido en la prueba de Colina Triste, prueba de cuatro días de bicicleta de montaña por parejas disputada entre las provincias de Burgos y Soria. Junto a Sergio Mantecón consiguieron una victoria parcial y el tercer puesto en la clasificación general final.

Los Campeonatos de España comenzarán el viernes 21 con una contrarreloj de 48 kilómetros con salida en Cazorla y llegada en La Iruela.

Ganas de participar

Una prueba que Valero reconoce que hacía tiempo que tenía ganas de participar, "siempre con la idea de ganar experiencia y disfrutar de una disciplina a la que no estoy tan habituado. Después de estos meses con poca competición en las piernas, estamos seguros de que será un buen entero y experiencia", apunta.

Sobre la competición contrarreloj explicó que "no la he preparado específicamente", incluso asegura que será "la primera vez que utilizó una bici de contrarreloj"

"Las sensaciones al rodar son brutales. Creo que al ser una carrera más individual y de una duración de aproximadamente 1 hora se me puede dar bien por su semejanza al XCO,” añade Valero.

Sobre la prueba en línea, el domingo 23, con salida en Úbeda y llegada a Baeza tras recorrer los 184 kilómetros, señala que "será un día duro debido al kilometraje y al calor. No tengo un objetivo marcado, me gustaría acabar con buen sabor de boca y ver en el estado que me encuentro. Intentaré hacerlo lo mejor posible", asegura.

