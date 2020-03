El vigente campeón de Moto2, Alex Márquez, venció como rookie en la novedosa e histórica carrera virtual de MotoGP, y sigue los pasos del italiano Max Biaggi.

Aunque a su manera, el pequeño de la dinastía de los Márquez se impuso en la gran cita que tenía lugar en el trazado de Mugello. A su manera porque, “aunque esperaba un debut diferente”, Álex se tuvo que conformar, por el momento, con la primera carrera #StayAtHomeGP.

La prueba comenzó una breve sesión de clasificación de 5 minutos, y una sola vuelta rápida, que término con Fabio Quartararo saliendo como poleman en la parrilla de salida. Por detrás de él Peco Bagnaia, Maverick Viñales, Alex Márquez y Marc Márquez cerrando el top5 inicial. Más atrás Iker Lecuona, Alex Rins, Joan Mir, Miguel Oliveira y Aleix Espargaró.

En una carrera a 6 vueltas, Álex hizo una gran salida y pudo sortear el lío que hubo en los primeros giros entre Quartararo y pilotos como Viñales, “que cabrón” soltó el español. ‘El Diablo’ y Bagnaia salieron dispararon en cuanto se apagaron los semáforos, el 20 tomó cierta ventaja, pero asumió muchos riesgos y perdió el tren delantero. En estos instantes iniciales, el 73 peleó con Peco Bagnaia, una lucha que recordaba a las vividas en la categoría intermedia.

Risas, caídas y adelantamientos

Entre risas, caídas y adelantamientos, Álex Márquez templó sus nervios, y ganó fácil su primera carrera “os espero en la línea de meta” dijo con más de siete segundos de ventaja. El podio lo cierran Bagnaia y Viñales. Cuarto fue Quartararo, quinto Marc, sexto Alex Rins, detrás Joan Mir, y para cerrar Oliveira, Lecuona y Espargaró.

Al terminar la carrera no faltaron las bromas. “No has sacado a los perros dos días por estar jugando” bromeó Alex. “Ya los saca Marc” replico. “Podemos guardar estos puntos para el inicio de la temporada” pedía Bagnaia, a lo que Marc decía que no.

El campeón se mostró “feliz” tras su victoria, consciente de que “no era el más rápido especialmente a una vuelta”, su objetivo era “ser lo más consistente posible” y “no caerme”. Quiso dar las gracias a “Putut Maulana (moe27 piloto indonesio de eSport MotoGP), que me dio algunos consejos para el setup”.

Consejos que se guardó y no le pasó a Marc “porque sí, es mi compañero de equipo, pero también rival” comentó sobre su hermano. “Mi único objetivo era ganar a mi compañero de equipo. Espero mantener el liderato en la próxima carrera”.

“Estoy deseando hacer otra carrera ahora. Le diré a Dorna que quiero hacerlo de nuevo, pero quiero que me avisen con más antelación” para así llegar más preparado a una nueva carrera virtual señaló Alex.

Por el momento, su debut, aunque no esperado, ha sido una victoria. La primera para un rookie en la categoría reina desde Max Biaggi en Suzuka en 1998.

Más en dos semanas

Con una gran presencia en la redes sociales, con emoción, bromas, caídas y un rookie campeón, la siguiente cita de la carrera virtual #StayAtHomeGP tendrá fecha en apenas dos semanas con otras estrellas de la categoría reina del Campeonato del Mundo de MotoGP.

