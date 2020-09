La competición internacional de piragüismo, que suspende el continental de Maratón, se reanudará este mes con la disputa del 18 al 20 en Praga (República Checa) del Campeonato de Europa de Eslalon, al que la selección española acudirá con doce palistas, y la Copa del Mundo de Esprint y Paracanoe, a celebrar del 24 al 27 en Szeged (Hungría), con veintiún deportistas, entre ellos los olímpicos Sete Benavides, Paco Cubelos e Íñigo Peña.

La asistencia a los eventos conlleva los cumplimientos de los protocolos de cada país anfitrión, así como los determinados por los servicios médicos de la Federación Española de Piragüismo (RFEP), señala el el comunicado federativo.

Eslalon

Tras la suspensión de la práctica totalidad del calendario de eventos deportivos debido a la pandemia por COVID-19, la actividad piragüística retorna el eslalon con la disputa del Europeo, en el canal de Troja en la capital checa.

El equipo español estará integrado en sénior K1 por Joan Crespo (Santiagotarrak), Samuel Hernanz (At. San Sebastián), Dario Cuesta (Río Eresma), Olatz Arregui (At. San Sebastian), Carmen Costa (Baix Cinca) y Julia Cuchi (Baix Cinca), y en C1 por Daniel Pérez (At. San Sebastián), Luis Fernández (Miño-Os Teixugos), Miquel Travé (Cadí), Miren Lazkano (At. San Sebastián), Ainhoa Lameiro (Penedo Te Importa) y Clara González (Calasparra).

Los palistas españoles clasificados para los próximos JJOO no acudirán a la cita continental, al tener la preparación enfocada en la próxima competición en Tokio en 2021. Estarán ausentes la campeona olímpica Maialen Chourraut, el diploma olímpico Ander Elosegi y David Llorente, además de Nuria Vilarrubla y Klara Olazabal, ambas aspirantes a la plaza de C1, que completa el histórico pleno de clasificación olímpica alcanzado por España, que se ha asegurado la participación en todas las pruebas de eslalon.

Esprint

Tras la disputa el pasado fin de semana del selectivo nacional, la selección nacional que competirá en la Copa del Mundo en Szeged estará integrada por 19 palistas en Esprint, con los olímpicos Sete Benavides (UCAM) en C1 y C2 500, y Paco Cubelos (UCAM) en K1 y en K2 1.000 junto a Iñigo Peña (Zumaia).

También han obtenido pase David Barreiro (Breogán) en C1 1.000; Pablo Martínez e Ignacio Calvo (Náutico Sevilla) en C2 1.000; Toni Segura (Pollença) en C2 500; Roi Rodríguez y Albert Martí (Tudense) en K2 500; Enrique Adan (Aranjuez) en K1 200; y en C1 María Corbera (Aranjuez) y Antía Jácome (Ciudad de Potevedra), que además lo hará en C2 500 junto a su compañera de club Antía Otero.

Completan la relación: Mirella Vázquez (Fresno Ribera) y Lara Feijoo (Tudense) en K1 200; Alicia Heredia (Náutico de Palma) e Isabel Contreras (Los Delfines) en K1 500; y Begoña Lazkano (Donostia) y Laia Pelachs (Banyoles) en K2 500.

Con la vista puesta en los Juegos de Tokio han renunciado a participar en la competición las embarcaciones de la armada española: K4 masculino, y K1 de Carlos Garrote y el de Teresa Portela.

Asimismo, en paracanoe el extremeño Juan Valle (Iuxtanam), ya con plaza asegurada para los Juegos Paralímpicos, competirá en KL3 y el gallego Adrián Mosquera (Boiro) lo hará en Kl3 y VL3.

Por otro lado, la Asociación Europea de Canoa (ECA, por sus siglas en inglés) ha comunicado hoy la suspensión del Campeonato de Europa de Maratón, previsto del 1 al 4 de octubre en Budapest, argumentando el bajo número de inscripciones y las nuevas medidas sanitarias de entrada en Hungría.

