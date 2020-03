El tenista argentino Juan Martín del Potro, que lleva sin jugar desde junio del año pasado por sus problemas de rodilla, confirmó en una videollamada transmitida por redes sociales, junto al ex jugador de baloncesto Manu Ginóbili, que se está entrenando para volver a las pistas.

Del Potro se fracturó la rótula de la rodilla derecha en segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái que tuvo lugar en noviembre de 2018. La siguiente temporada se estrenó en febrero en Delray Beach, donde aún se le notó resentido de esa lesión. Sin embargo, cuando parecía ir recuperando su nivel, el argentino se retiró en segunda ronda del torneo de Queen's. Se confirmó una nueva fractura de rótula, que se hizo en el transcurso de la primera ronda, en la que se impuso a Denis Shapovalov.

Desde su Tandil natal, Del Potro confirmó que esta recaída no le hace pensar en la retirada, sino que está convencido de volver a las pistas.

"Me puse rutinas por la tarde y por la mañana. Voy a pasar esto como pueda, no pienso parar porque quiero volver a jugar. Más allá de los dolores que sigo teniendo, lo quiero volver a intentar", afirmó.

Recaída en el peor momento

El tenista aprovechó para lamentarse de que la lesión llegó cuando se encontraba en un buen momento de forma, al recordar que "estaba tres del mundo y pensaba que iba por Rafa (Nadal) y por todos".

La recuperación está siendo larga y tiene momentos duros, como reconoció a su compatriota Ginóbili: "Me está costando mucho, pero estoy recuperándome".Del Potro cuenta con un equipo médico que le ayuda con su recuperación y que son optimistas respecto a ella, como él mismo reconoce: "Dicen que voy a andar bien".

"A veces, el día a día no es tal como lo planifican, ahí se me cruzan cosas por la cabeza y lo hacen más complicado. En casa tengo un miniconsultorio y sigo rutinas de entrenamiento. No bajo los brazos porque quiero volver a jugar", concluyó el tandilense.

Iniciativa para concienciar

Esta videollamada con Ginóbili se organizó para concienciar a los argentinos sobre la necesidad de quedarse en casa y seguir las medidas impuestas por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus, que está afectando a todo el deporte mundial, incluido el tenis. "Hay que pasar este momento, pasar un par de semanas, un mes, guardados, todo lo que se pueda. Ya volverá la normalidad. Hay que hacer un esfuerzo por ayudarnos y cuidarnos, hay picos anímicos y hay que estar cerca emocionalmente de la gente que queremos", animaba Ginóbili a los espectadores.

Casi 12 millones de personas siguieron este encuentro virtual, en el que dos de las figuras más importantes del deporte argentino quisieron "distraerlos un poco a todos ante tantas noticias negativas". Desde su hogar en San Antonio, 'Manudona' también quiso hacer un llamamiento a la responsabilidad social.

"Hay mucha gente de salud o que trabajan para que todo siga funcionando. Respetémoslos por el esfuerzo que hacen quedándonos adentro, no parece tan difícil. Si seguimos andando por la calle como si nada, va a llegar un momento que el 50% de la población va a estar infectada", avisó. (cita)

Su compatriota Del Potro reflexionó en esa misma línea, al asegurar que "las medidas que se tomaron son correctas, por lo que se ve en Europa. Hay que respetar las reglas de los de arriba, los que trabajan para que los enfermos puedan curarse, los que trabajan para que tengamos comida y para que la gente esté segura".