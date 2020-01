Los jugadores de hockey hielo Eva Aizpurua y Pablo González han conseguido este miércoles sendos oros en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de Lausana, en la modalidad de equipos 3x3, compuestos por jugadores y jugadoras de diferentes nacionalidades.

Seis medallas

Con estas dos medallas, la delegación española suma ya seis podios al cumplirse la sexta jornada, de ellos tres oros junto con el que logró María Costa en en la prueba de sprint de esquí de travesía. Las restantes medallas han sido el bronce del relevo español mixto de esquí de travesía , el bronce de Ot Ferrer en la modalidad masculina de esta misma especialidad y a la plata de Nil Llop en los 500 metros de patinaje de velocidad.

Eva y Pablo empezaron su andadura en la ciudad suiza el pasado viernes. Aizpurua lo hizo junto al equipo amarillo de hockey, que hasta llegar al oro ha cosechado 5 victorias y 3 derrotas. Por su parte, González ha jugado en el equipo verde, que ha ganado todos los partidos disputados menos uno.

Júlia Tèrmens, componente del equipo marrón, ha quedado clasificada en 4º posición, informa la RFEDH.

Eva Aizpurua, de 14 años, aseguraba minutos después de conseguir la medalla: “estoy súper alegre, no me lo esperaba para nada. Íbamos a lucharlo y al final hemos ganado. Aquí hay mucho nivel, llegar a la final y ganar era muy difícil”.Por su parte Pablo, de 15 años, asegura que “el partido ha sido intenso. Ha sido un poco difícil comunicarnos entre los miembros del equipo debido al idioma pero ha estado muy bien, no me lo esperaba”.

Frank González, presidente de la RFEDH, aseguró que “los deportistas han hecho un gran esfuerzo, han demostrado el desarrollo que están teniendo de los deportes de hielo. Juntos podemos llegar muy lejos, como se ha demostrado con estas medallas en hockey hielo y con la de Nil LLop en patinaje de velocidad. Los jugadores de curling también han hecho una gran labor. Tenemos que ir mejorando y aspirando a todo"

Medallas anteriores

El relevo español mixto de esquí de travesía se hizo con el bronce, integrado por los catalanes María Costa, Marc Ràdua, Ares Torra y Ot Ferrer, se hicieron con el bronce el martes al marcar un tiempo de de 37:13, apenas a dos segundos del relevo de Francia, que obtuvieron la plata con una marca de 37:11, en tanto que locales suizos se hicieron con el oro merced a un crono de 35:07.

España no había logrado ningún podio en las dos anteriores ediciones de los Juegos de la Juventud de invierno y en la ciudad helvética se coloca en la novena plaza del medallero provisional, que lideran Rusia y Suiza con cinco oros cada uno.

María Costa ganó la medalla de oro en la prueba de sprint de esquí de travesía , tras vencer la final, mientras que en esa misma modalidad, pero en categoría masculina, Ot Ferrer se subió al tercer escalón del podio.

La esquiadora catalana se colgó la medalla de oro tras finalizar la prueba decisiva con un tiempo de 3:22,45, por delante de la italiana Silvia Berra que acabó en 3:24,98 y la francesa Margot Ravinel que concluyó la final con una marca de 3:25,85. Previamente, María Costa se había impuesto en su manga de cuartos de final y en la segunda semifinal.

Por su parte, el también catalán Ot Ferrer, abanderado de España en la ceremonia de apertura de los Juegos de la Juventud el pasado 9 de enero, se llevó la presea de bronce en el sprint masculino al terminar con un tiempo de 2:43,28. El oro fue para el italiano Rocco Baldino con una marca de 2:30,14 y la plata para su compatriota Luca Tomasoni al parar el cronómetro en 2:38,01. En esa final a seis también compitió Marc Ràdua, quien finalizó quinto con un tiempo de 2:47,27.

La modalidad de esquí de travesía, que se estrena como disciplina olímpica en estos Juegos de la Juventud, implica no solo el tradicional descenso con esquís sino también un ascenso previo y una parte a pie. Todo esto en un tiempo muy rápido que suele realizarse en menos de cinco minutos.

La medalla de oro conquistada por María Costa, primera de España en unos Juegos Olímpicos juveniles de Invierno, y la de bronce lograda por Ot Ferrer se sumaban a la plata que logró este domingo Nil Llop en los 500 metros de patinaje de velocidad.

practicodeporte@efe.com