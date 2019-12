Badalona Dracs y LG OLED Las Rozas Black Demons disputarán este domingo 15 de diciembre la gran final de la XXIV Copa de España de fútbol americano, tercera copera consecutiva entre ambos equipos en un choque que comenzará a las 13.30h en la localidad catalana de El Masnou.

El campo de fútbol del Atletic Masnou, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, recibirá a dos de los mejores equipos del país, que quieren levantar el primer título nacional de la temporada 2019/2020, informa la federación española de este deporte (FEFA).

También solidario

El choque coincide con la celebración de la Marató de TV3, que este año está dedicada a las enfermedades minoritarias, y todos los aficionados que se acerquen a ver el partido en directo podrán colaborar con una entrada solidaria de 2 euros en beneficio del Proyecto Pol, asociación sin ánimo de lucro que lucha contra la Hiperglicinemia no cetósica, una enfermedad minoritaria con menos de una decena de casos en toda España. El Proyecto Pol está impulsado por Tony Molinos, ex jugador de fútbol americano en equipos como los Barcelona Howlers y L’Hospitalet Pioners, a raíz del nacimiento de su hijo Pol, afectado por esta rara enfermedad. A través del deporte, Tony y Pol han dado visibilidad a la Hiperglicinemia no cetósica participando juntos en carreras atléticas, duatlones y triatlones, recaudando fondos para su investigación.

Dracs defienden título

Badalona Dracs, vigentes campeones de Liga y Copa, quieren alargar su reinado en las competiciones nacionales. Acumulan cuatro títulos consecutivos en la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) y tres en la Copa de España, los dos últimos conquistados precisamente ante LG OLED Black Demons.

Los de Badalona aspiran a sumar su sexta Copa, que sería la cuarta seguida. Black Demons, por su parte, jugarán su cuarta final de copa, la tercera consecutiva, con el objetivo de levantar por primera vez el trofeo.

Dracs llegan a la final tras eliminar a Alcobendas Cavaliers en cuartos de final (23-0) y a Pioners de L’Hospitalet en semis (34-7), mientras que Black Demons han dejado en la cuneta a Murcia Cobras (20-0) y Camioneros de Coslada (31-13). La final de Copa del año pasado, celebrada en Guadalajara, terminó con triunfo badalonés por 24-0.

En la Copa de España, a diferencia de la Liga Nacional, los equipos no pueden alinear jugadores “imports”, procedentes de Estados Unidos, Canadá o México, y ambas escuadras pondrán a prueba el potencial de sus plantillas nacionales, lideradas en ataque por los “quarterbacks” Sergi Gonzalo (Dracs) y David de Diego (LG OLED Black Demons). Se instalará una “fan zone” con hinchables para los más pequeños y también habrá una zona de restauración, en una final que tendrá, además, fines solidarios.

