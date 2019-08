El jugador coreano Woojong Kim, conocido como 'Driver 8714' se proclamó campeón de "Asphalt eSports Series by Black Shark" en la final de la competición internacional de eSports para móvil durante la feria de videojuegos Gamescom que tras cuatro meses de competición los seguidores pudieron ser testigos del gran torneo.

Sólo los 12 finalistas de 900.000 jugadores condujeron el Porsche Formula E y enseñaron todo su talento en las tres fases en las que se dividía el campeonato.Tras superar los playoffs y rondas clasificatorias, los doce se enfrentaron unos a otros para ganar un premio valorado en 20.000 euros, informan los organizadores.

Woojong Kim compitió contra la jugadora Letizia Nunzio Alexandro también conocida como "RPM_Alex" en la ronda final en una competición muy igualada, donde hubo varios momentos de tensión. Finalmente, "Driver 8714" se llevó el premio.

Una de las sorpresas reservadas del Asphalt eSports Series fue poder usar durante la competición el dispositivo oficial, Black Shark 2.

Otro de los atributos que destacan es su pantalla táctil con latencia de 43.5ms así como la capacidad Master Touch que garantiza un control total sobre el dispositivo.

Además dispone de la primera DSDP del mundo que junto con el sistema DC Light-dimmer ofrece una mayor experiencia visual con un rendimiento gráfico altísimo. Gracias a una variedad de accesorios, el Black Shark 2 se puede transformar en una consola con modos "multi gaming".

