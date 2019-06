La localidad madrileña de Arganda del Rey ha acogido la cuarta edición del campeonato de España de pádel en silla de ruedas que ha coronado a Edorta de Anta y Topher Triviño como la pareja más regular de la última temporada.

Edorta de Anta y Topher Triviño se impusieron en el campeonato nacional a la pareja número dos del circuito, Óscar Agea y Varo Garmilla, por 4-6, 6-2 y 6-3. El tercer puesto fue para Rubén Castilla y Carlos Vizcaíno, que ganaron a Aitor Elorduy y Juan Antonio López por 6-2 y 6-4.

Consolación

En el cuadro de consolación Andoni Velasco y Carlos Sanchis lograron la victoria. En la final se impusieron a Victor Carretón y José García por 6-1, 5-7 y 6-4.

Este año, el cuadro femenino no pudo salir adelante al no llegar al mínimo exigido de ocho jugadoras, quedándose en siete inscripciones por lesión de una de las participantes. Esa circunstancia no impidió a Marival Fernández clasificarse en la categoría única y jugar con Rubén Sánchez el torneo.

practicodeporte@efe.com