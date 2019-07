La Tramun Singletrack Marathon volverá el 13 de octubre a Girona y gracias al éxito de sus veinte ediciones anteriores, está considerada como la mejor carrera de los senderos y más divertida de las UCI Marathon Series.

Hasta el 9 de octubre estarán abiertas las inscripciones y se podrán realizar desde su web .

Es la prueba oficial de la UCI MTB Marathon Series integrada en la Copa Catalana de Maratón . La carrera se realiza en función al acuerdo con las normativas de UCI, de la Real Federación Española de Ciclismo y la Federación Catalana de Ciclismo. Además está destinada tanto a los atletas élites como a los de sub-23 de cualquier equipo o federación nacional, informa el dosier de LaTramun .

Este evento sigue apostando por su formato internacional. Ofrecen dos recorridos, uno de 76 kilómetros y otro de 33 kilómetros, que han sido trabajados durante años por los organizadores. Su principal objetivo es potenciar el mountain bike y dar a conocer el territorio catalán a todo el mundo.

Cerca de 700 participantes ponen a prueba sus dotes en la bici empleándose a fondo tanto físicamente como técnicamente para superar este auténtico desafío de MTB.

"La Tramun es más que una carrera. Es una forma de entender nuestro deporte", según la organización.

Cuenta también con una edición para los más pequeños, la Tramun Kids y un programa de becas para facilitar la participación de corredores extranjeros y bikers destacados.

La convocatoria de 2018 fue una de las más duras de esta competición por su alta dosis de senderos complicados y por la cantidad de barro que se formó en ellos dificultando el trayecto hasta la meta. Esta edición es la más atípica y larga de la historia y que ha quedado grabada en la mente de los participantes.

?? https://t.co/75Gl5OvJ2l

?? Inscriu-te abans del 15 de juliol i beneficia't del primer preu.

?? Inscríbete antes del 15 de julio y benefíciate del primer precio.

?? Register before 15th july and benefit from the first price.#latramun #singletrackmarathon #ucimarathonseries pic.twitter.com/dEMnTgblZW