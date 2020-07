El Abierto Británico de Golf, cancelado por la pandemia generada por el coronavirus, será sustituido por el Abierto de las Edades, que reunirá a grandes figuras históricas del golf como Tiger Woods, Severiano Ballesteros, Tom Watson, Nick Faldo o Jack Nicklaus que competirán entre sí en una producción audiovisual de tres horas y cuyo ganador lo decidirá el voto de los aficionados.

A través del material de archivo acumulado durante 50 años editado por expertos con gráficos y comentarios para imaginar un campeonato disputado por varias leyendas del golf, los hinchas de este deporte podrán elegir a su particular vencedor en el Old Course de St. Andrews a través de un sistema de votación.

Ronda final

La organización informó a través de un comunicado oficial que el "Abierto de las Edades" culminará con un programa que emitirá "una ronda final" el 19 de julio retransmitida a los aficionados de todo el mundo por televisión, a través de la web TheOpen.com y de los redes sociales del torneo.

Antes, entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio, se hará una cobertura de las tres primeras rondas del "Abierto de las Edades" y que será emitida con "clips, tablas de clasificación en vivo y los momentos más destacados del final de las jornadas.

El ganador del torneo será elegido por el voto de los aficionados y por un modelo de datos desarrollado por NTT DATA, una empresa que utiliza estadísticas de la carrera de los jugadores junto a las aportaciones de los hinchas para decidir quién sería el campeón.

"El golf es uno de los pocos deportes en los que este concepto puede ser creado y cobrado vida. La forma en que se filma el deporte nos permite una oportunidad verdaderamente única de reimaginar la historia y reunir a los mejores jugadores de muchas épocas diferentes a una escala que no se ha hecho antes, ya sea en el golf o en otros deportes", dijo Martin Slumbers, director ejecutivo del R&A.

"Todos sentimos profundamente la ausencia de El Abierto en el calendario deportivo mundial este año y esperamos que esta emisión genere un verdadero interés y disfrute para los millones de aficionados al golf y a los deportes que siguen de cerca el Campeonato cada año", agregó Slumbers.

Deporte moderno

Laurence Norman, vicepresidente de Teconología Deportiva de NTT DATA UK, afirmó que la tecnología es "sinónimo de deporte moderno" que ayuda a los atletas a competir a niveles de rendimiento óptimos y apuntó que es "emocionante" aplicarla para mejorar las experiencias de los aficionados.

"Construir una mayor participación de los aficionados a través de la tecnología es el futuro de los deportes, y aunque nunca reemplazará la emoción de los eventos en vivo, el "Abierto de las Edades" demuestra cómo la tecnología puede seguir empujando los límites de lo que es posible en la radiodifusión deportiva", añadió.

Entre los comentaristas que darán vida a la narración se encuentran los ex golfistas Ewen Murray, Nick Dougherty, Butch Harmon y la presentadora Iona Stpehen.

