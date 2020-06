El torneo de tenis promovido por Novak Djokovic de carácter benéfico y para preparar la temporada, el Adria Tour, se ha convertido en un manual de lo que no se debe hacer en el mundo del deporte cuando existe una pandemia, como es la del covid-19, y que tiene como consecuencia varios infectados, incluidos tenistas, un mal ejemplo para la sociedad, y que se ponga en tela de juicio la posibilidad de volver a una cierta normalidad en la organización de eventos deportivos.

Desde la disputa del primer torneo de este tour tenístico , en Belgrado, se vio que las condiciones de seguridad no eran las más idóneas ante la situación sanitaria que se vive en el mundo. Y es que desde su inicio, se pudo presenciar que el público asistente no respetó la distancia de seguridad planeada por los organizadores, ni se veían casi mascarillas en las tribunas, mientras que algunos jugadores no se cortaban a la hora de los saludos, abrazos, etc, entre ellos el propio Djokovic.

Incluso luego se conoció que varios de los jugadores estuvieron en una discoteca, sin ningún tipo de precaución. Entre ellos, además del serbio, Dominic Thiem, Alexander Zverev y Grigor Dimitrov, el primero en anunciar que tiene el virus.

Segunda etapa

Tras la capital serbio, el tour viajó hasta Zadar (Croacia), en un segundo torneo en el que repetían Djokovic, Zverev y Dimitrov, además de la presencia del ruso Andrei Rublev dentro de los tenistas de élite mundial, entre los que también se encontraba el croata Borna Coric.

En Zadar también hubo diferentes actos, incluido en una plaza llena de gente, donde se vieron a los tenistas sin ningún tipo de protección sanitaria.

Dimitrov, con Djokovic y Zverev, hace 48 horas en el centro de Zadar, llena de gente sin distanciamiento ni ningún tipo de cuidado. pic.twitter.com/I7GUDLFIsi — Danny Miche (@dannymiche) June 21, 2020

Dimitrov, el primero

La voz de alarma la dio Dimitrov que tras caer eliminado regresó a Mónaco, su lugar de residencia, donde tras hacerse la prueba dio positivo. Una vez conocido este hecho, la organización decidió suspender la final entre Djokovic y Rublev, ahora sí para extremar las medidas de precaución.

Ante esta situación, la prensa serbia informó de que Djokovic había rechazado hacerse la prueba en Zadar, ya que ni él ni nadie de su entorno sentían síntomas y que regresó a Belgrado, donde seguiría las instrucciones de los epidemiólogos.

Este lunes, se ha conocido que Coric y otros dos miembros de los equipos técnicos de los jugadores se han sumado a la lista de contagiados por el covid-19.

"Quiero informar a todos que he dado positivo de la COVID-19. Llamo a todos que en los últimos días estuvisteis en contacto conmigo a que hagáis las pruebas...Me siento bien y no tengo síntomas", confirmó por Instagram Coric, actualmente el 33 del mundo.

Además de Dimirtov y Coric, por ahora se sabe que han dado positivos también otros dos integrantes del torneo, confirmó este lunes a la agencia de noticias croata "Hina" el jefe de un servicio médico de Zadar. Según la televisión regional N1 se trata de dos entrenadores, uno de ellos, el técnico del búlgaro Dimitrov.

Críticas en el mundo del tenis

La situación que ha provocado los contagios en este torneo de exhibición, cuando el mundo del tenis está intentando salvar la temporada con la reanudación de los circuitos ATP y WTA a partir de agosto, no ha sentando nada bien en muchos tenistas, más cuando fue el propio Djokovic, quien aseguró que no se había "traspasado la línea" de seguridad, dado que en estos lugares las medidas y restricciones contra el coronavirus permitían el acceso del público e incluso que no hacia falta la mascarilla.

Incluso, días antes, Novak se atrevió a considerar como demasiado estrictas las normas que tenía previsto poner en práctica el US Open .

El primero en mostrar su opinión sobre este caso fue Nick Kyrgios, quien se preguntó "Dimitrov tiene la COVID 19, Novak, Thiem y Zverev, ¿han sido testados?, para añadir en mayúsculas: "ESTO NO ES UNA BROMA" y precisar "fue una decisión descabellada seguir adelante con la exhibición. Les deseo una rápida recuperación a los chicos, pero esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos", escribia el "aussie" refiriéndose a Marin Cilic, Borna Coric, Alexander Zverev, Damir Dzmhur, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic y Viktor Troicki, entre otros, que también han participado en esa gira en los Balcanes.

Por su parte, el estadounidense Brad Gilbert apostilló: "Todos tienen que se testados lo más rápidamente posible". Su compatriota, también retirado, Andy Roddick, fue más irónico:"Evidentemente hay una pandemia...", dijo.

practicodeporte@efe.com