Las redes sociales son testigos de la campaña que se promueve desde el atletismo español para evitar que se desmantele la pista de atletismo del estadio de La Cartuja en Sevilla, tras la decisión de que las próximas cuatro ediciones de la Copa del Rey se disputen en dicha instalación deportiva.

El estadio hispalense fue construida en 1999 para la disputa del Mundial de Atletismo de 1999, aunque ahora parece que en el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol figura el compromiso de la retirada de la pista de atletismo el próximo año.

El recinto deportivo se encontraba cerrado desde el año 2018 debido a problemas en su cubierta, que ahora han sido resueltos para albergar la final de la Copa del Rey de fútbol 2020, el próximo 18 de abril.

Indignación en el atletismo

Las informaciones de que el acuerdo suponga la desaparición de la pista de atletismo del estadio de La Cartuja pronto tuvo respuesta por parte del atletismo español. Así, el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, fue el primero que emitió las señales de alarma ante esta decisión.

"Hemos transmitido nuestra preocupación y alarma a la Junta de Andalucía. Me trasladaron que el proyecto (de supresión de la pista de atletismo) está en marcha a propuesta de la Federación Española de Fútbol, y a nosotros nos parece bien que se busque una viabilidad para un estadio que a día de hoy no tiene, pero no que eso implique eliminar la pista porque supone la destrucción de patrimonio histórico de los grandes éxitos que se consiguieron en Sevilla y porque condena al atletismo español, durante muchos años, a no organizar un campeonato de Europa o del mundo", se lamentó.

Desde los distintos ámbitos del atletismo español también fue unánime su indignación por esta noticia. Atletas, aficionados, clubes, entre otros, no dejan de mostrar su rechazo a una decisión que consideran en contra del renacido atletismo nacional.

Bajo el hashtag #CartujaCONAtletismo , son muchos los que se han pronunciado en contra de esta medida que favorece al fútbol y perjudica al atletismo.

Grandes del atletismo español como Ruth Beitia, Orlando Ortega, Esther Guerrero, Carlota Castrejana, Jorge Ureña, Fermínb Cacho o Borja Vivas ya se han pronunciado a favor de que se mantenga la pista de atletismo del recinto sevillano.

Por la historia y por el futuro. #CartujaCONAtletismo pic.twitter.com/PMQpQefqeD — Ruth Beitia vila (@Ruthypeich) February 29, 2020

