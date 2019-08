Tras veinte años sin correr, Elena Vidal Gómez decidió volver a calzarse las zapatillas, participar en la Carrera de la Mujer de 2017 y recuperar esas emociones que solo sentía cuando pisaba la pista de atletismo y que pese al paso de los años nunca había olvidado.

Sin embargo, lo que la atleta española no sabía es que esa carrera popular, una año más tarde, se convertiría en única y especial, no solo porque fue la primera prueba en la que participó cuando regresó al mundo del atletismo, sino también porque tras recibir la noticia de que padecía cáncer de mama se convertiría en un aliciente para luchar contra esta enfermedad.

“Las ganas de luchar son más fuertes, pueden más”

Después de regresar a los entrenamientos y la competición de fondo y medio fondo en 2017, en febrero del año siguiente Elena participó en el Campeonato de Madrid Máster en las pruebas de 800 metros lisos y 400 metros lisos, dos carreras de velocidad que eran donde ella realmente se sentía cómoda.

A pesar de los nervios que sufrió ese día, la madrileña se proclamó campeona de la comunidad. "Cuando entré en la pista cubierta de Gallur y percibí el olor que desprende el tartán, millones de emociones vinieron a mi cabeza, recuerdos que desde hacía años tenía aparcados. Hice mi 400l y me proclamé campeona de Madrid. El tartán había entrado de nuevo en mi vida y dejé el fondo para volver a la velocidad, que es lo que me gusta y me llena de verdad", explica Elena en una entrevista para PracticoDeporte.

Pero cuando mejor se sentía, le detectaron un cáncer de mama y todo se le vino abajo. Sin embargo, las palabras de un buen amigo la motivaron para afrontar esa nueva situación de manera positiva. "¿Vas a estar así, vas a desperdiciar los días que te quedan hasta que te operen triste y frustrada? Eso me hizo abrir los ojos. Y comencé a disfrutar de cada día sin pensar en más, disfrutando de levantarme, de la gente a mi alrededor y de mi princesa. Sabía que por ella tenía que hacerlo", cuenta.

El atletismo como ayuda y refugio

El mismo día que recibió la noticia, decidió ir a entrenar y aunque no realizó un buen entrenamiento, se dio cuenta de que sus compañeros y su entrenador estarían ahí para ayudarla y apoyarla. "Así han estado siempre, sobre todo en momentos difíciles, cuando me incorpore después de la operación, en el comienzo de temporada, que fue muy duro, en las primeras competiciones", reconoce.

"Todos estos valores y sentimientos son los que me hicieron superar con fuerza mi enfermedad"

En plena recuperación y sometiéndose a radioterapia, Elena volvió al Campeonato de Madrid Máster, donde se subió al podio hasta en tres ocasiones, compitió en el Campeonato de España de dicha categoría y se clasificó para el Mundial Máster de pista al aire libre con su mejor marca personal en los 400ml.

Hoy en día, la deportista madrileña continúa con su medicación y los efectos secundarios que esta le produce. Pero con el atletismo como refugio, Elena Vidal es capaz de evadirse del mundo, de sus problemas para intentar superarse día a día y encontrar su mejor versión en cada una de las competiciones autonómicas, nacionales e internacionales en las que participa.

"No hay límites, porque los limites los marco yo"

"Para mí el atletismo lo es todo, cada día que llego al entreno, después de levantarme a las 5:00 de la mañana para ir a trabajar, me centro en mí, en dar lo mejor que tengo en la pista, en superarme cada día y eso me hace sentir más fuerte, sentir que es posible aquello que me propongo, me siento realizada", explica.

Además, la atleta añade: "No hay límites, porque los limites los marco yo, solo intento conseguir mis sueños. Todos estos valores de superación, compañerismo, trabajo y esfuerzo los llevo a la vida diaria y creo que me hace ser mejor. Me hace ser feliz y esa felicidad la traslado a mi entorno, a mi familia, a mis amigos. Todos estos valores y sentimientos son los que me hicieron superar con fuerza mi enfermedad".

Una lesión frenó su carrera

Elena estuvo ligada al atletismo desde pequeña, ya que su padre era juez árbitro y en su casa se vivía mucho este deporte. Pero no fue hasta los ocho años cuando se apuntó al Club Atletismo Alcorcón y comenzó a competir.

"Todos los años íbamos a un campeonato entre colegios que se hacía en mi municipio, en el que mi padre, por amistad con la gente del patronato, les echaba una mano y un entrenador del Club Atletismo Alcorcón me vio correr y le comentó a mi padre que podría empezar en el club y así lo hice. El martes siguiente bajé con mi padre a la pista de atletismo, todavía de tierra, y comencé a entrenar. Tenía ocho años y ese recuerdo aun lo conservo".

Sin embargo, tras diez años compitiendo, la condromalacia rotuliana que padecía le obligó a operarse de las dos rodillas y a abandonar este deporte porque el dolor y la inflamación después de cada entrenamiento eran difíciles de llevar. "Al final, con gran dolor decidí dejarlo; de hecho, no podía pisar una pista de atletismo, e incluso estuve mucho tiempo sin poder mirar la pista donde entrenaba al pasar por ella, porque se me formaba un nudo en la garganta", asegura.

Finalmente, y tras veinte años, decidió regresar y sin saber que un día el atletismo se convertiría en su mejor aliado para luchar contra una enfermedad que lejos de hacerla sentir débil, le permitió volver a vivir todas esas emociones que un día decidió aparcar, pero no olvidar.

