El SimRacing, la rama de los eSports que aborda el automovilismo con simuladores, experimenta un gran auge gracias a la conexión que tiene con la vida real.

Así asegura a EFE Javier Guerra, jefe de la escudería Williams eSports, quien lo considera una ventaja con respecto al resto de deportes electrónicos. “No veremos a Cristiano Ronaldo entrenar en FIFA para la vida real, pero sí podemos ver a pilotos profesionales entrenar en un simulador”, asegura.

Otro de los aspectos que influye de manera positiva en el crecimiento de las competiciones de simulación automovilística es sin duda la ingente cantidad de patrocinadores que es capaz de atraer, la mayoría de ellos, ligados de manera estrecha al mundo del motor.

Es de sobra conocido, que gran parte de las escuderías reales cuentan con uno o varios simuladores para entrenar a sus pilotos o probar mejoras aerodinámicas. En el caso de Williams, cuentan con un simulador que, en palabras de Javier Guerra, “ahorra mucho trabajo y dinero”, ya que les permite experimentar de manera previa cualquier tipo de cambio que vayan a aplicar en la versión real del coche.

Prácticamente real

Y añade, “en nuestro caso, trabajamos con los mismos simuladores que pueden utilizar en F1 o en Formula-E (Jaguar Racing), lo único que cambia es el software, lo que nos permite dar un feedback bastante preciso sobre lo que sucederá en la vida real”.

A fin de cuentas, el SimRacing no es un deporte electrónico barato o gratuito, ya que el coste de un cockpit para competir puede rondar los 15.000 euros, “evidentemente no se puede comparar con otros juegos como League of Legends, cuya descarga no tiene coste”, lamenta.

El hecho de que algunos pilotos y ex-pilotos como Fernando Alonso, Dani Clos y recientemente Carlos Sainz, quien comentó recientemente que estaba pensando en lanzar su propio equipo de SimRacing, es un una prueba fehaciente del éxito cosechado por esta modalidad.

Lo que a su vez, está permitiendo la entrada de nuevos patrocinadores como Mapfre, en el caso del ESL Racing Series, o la expansión de otros equipos consolidados dentro de los eSports como Vodafone Giants o X6tence.

Ritmo de competición

Tal y como informan a EFE fuentes del equipo Williams, los pilotos entrenan entorno a las cinco horas diarias, ya que el hecho de que el SimRacing no se haya profesionalizado por completo, no permite que mucha gente pueda dedicarse en exclusiva a los deportes electrónicos y participar así en más competiciones.

Del mismo modo, los pilotos reciben ingresos por parte del equipo en función del rendimiento que tengan a lo largo de la temporada, también de las competiciones en las que ganen y en cierto modo, apunta Guerra, “el equipo también contribuye a equipar a los pilotos en la medida de lo posible, porque tener un equipamiento de estas características en casa no es barato, esto les otorga cierta tranquilidad y les permite centrarse en competir”.

