La selección española de baloncesto de eSports afrontará su primera competición oficial el próximo 19 de junio, con su participación en el FIBA ESports Open 2020.

Se trata de la primera competición que disputarán los primeros siete convocados que defenderán los colores del equipo nacional, informa la Federación Española de Baloncesto.

Los jugadores disputarán ocho partidos en tres días y sus nombres se conocerán el próximo lunes cuando se anuncie la primera convocatoria de la historia.

El FIBA ESports Open tendrá carácter de exhibición y reunirá a diecisiete países de cinco continentes. Cada equipo contará con cinco jugadores y dos reservas y los partidos se disputará en remoto utilizando el modo Pro-AM de NBA 2K20.

Recientemente la FEB puso en marcha de una división de eSports dentro de su organigrama, donde, además de crear eventos y torneos internacionales, se encargará del seguimiento a los jugadores candidatos que puedan ser parte de una futura Selección Nacional de Baloncesto virtual.

Los ocho encuentros de la Selección Española podrán ser seguidos en directo en el perfil de Twitter de la Federación Española de Baloncesto (@BaloncestoESP).

Calendario:

Viernes 19 de junio



- España vs Austria (13:25h, @BaloncestoESP)

- Suiza vs España (14:05h, @BaloncestoESP)

- Rusia vs España (15:35h, @BaloncestoESP)

Sábado 20 de junio



- España vs Ucrania (15:35h, @BaloncestoESP)

- Lituania vs España (16:15h, BaloncestoESP)

Domingo 21 de junio



- España vs Italia (14:05h, @BaloncestoESP)

- España vs Letonia (14:55h, @BaloncestoESP)

- Chipre vs España (15:35h, @BaloncestoESP)

practicodeporte@efe.com