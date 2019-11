El Barcelona cumplió una jornada más como líder de la Primera Iberdrola, tras la disputa de octava jornada, en la que el Deportivo Abanca perdió su primer partido, ante el Atlético de Madrid, por 4-1, con lo que las madrileñas ya se sitúan en la segunda plaza, a un punto de las azulgranas.

El Barcelona tuvo que trabajar para doblegar (5-0) a un siempre difícil Levante. Tuvo que esperar cuarenta minutos para desnivelar el marcador, tras un gol de Caroline Hansen, que sólo seis minutos después, en el descuento, incementó Alexia Putellas, con otro, esta vez de penalti.

El segundo tiempo ya no tuvo más historia, salvo los minutos finales del equipo catalán, con tres tantos en tan sólo tres minutos, dos de Jenni Hermoso, minuto 89 y 90, y el último de Kheira Hamraoui, en el 92.

El Atleti, sólido

El partido de la jornada lo disputaron Atleti y Deportivo Abanca, que visitó a las rojiblancas, con seis victorias de siete partidos disputados. Una marca que no amedrento a las madrileñas que fueron más sólidas en su juego a lo largo del partido.

Toni Duggan puso en franquicia al Atlético en el minuto 16. Un gol que dio mucha tranquilidad al equipo local, más cuando Ángela Sosa, en el 41, y la propia Duggan, 45, ampliaron la ventaja. No obstante, el Depor no se dio por vencido, lo intentó en la reanudación, con sólo el premio del tanto de María Méndez, en el 56. Cómo no Charlyn Corral no se pudo ir sin marcar, y lo hizo en el 82 para consolidar el triunfo colchonero.

El Rayo Vallecano sumó su cuarta victoria en un partido que no tuvo fácil a pesar de las diferencias en la clasificación con el Espanyol, que suma otra jornada sin conocer el triunfo. Oriana Altuve inauguró el marcador de penalti, minuto 12, aunque las pericas dieron replica a través de Paloma Fernández, trece minutos después. Eva Alonso decidió el partido a doce del final, dando tres puntos muy importantes a las vallecanas en su objetivo de seguir en los puestos delanteros de la tabla.

Remontada del Sporting

Por su parte, el Sporting de Huelva sumó su segunda victoria, tras remontar al Valencia (2-1), tras el tanto inicial de Mari Paz Vilas a los 17 minutos. Un doblete de Patricia Mascaró dio los tres puntos a las onubenses.También hubo victoria local en el Granadilla Tenerife frente al Athletic (1-0), con el solitario gol de Allegra Poljak.

En la jornada del sábado, el EDP Logroño no pudo hacerse con los tres puntos en la visita del Madrid CFF, ya que las madrileñas lograron igualar el tanto de Jade Boho (m.49), en el descuento, por medio de Marie Laure Delie, en el 92, lo que aleja más a las riojanas de la cabeza.

Unos puestos delanteros en los que se quiere asentar la Real Sociedad, más tras su triunfo en la visita a Sevilla. Tercer triunfo donostiarra en la temporada, con un 1-2, que se complicó en la recta final por el empuje del Sevilla, tras el tanto de Virginia García Montilla, que redujo las distancias después de los tantos de Bárbara Latorre (15) y Kiana Palacios (50).

