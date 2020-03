Las controvertidas decisiones del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre cómo atajar la propagación del coronavirus COVID-19, permitieron disputar las primeras jornadas del preolímpico europeo de boxeo en Londres, con la buena noticia de que dos boxeadores españoles consiguieron plaza para Tokio 2020, Gabriel Escobar (-52 kg) y José Quiles (-57 kg).

Dos púgiles que acudirán a por todas en la capital nipona, sabedores de lo mucho que han tenido que luchar por garantizarse su participación en la gran cita olímpica del próximo verano.

Gabriel Escobar lo tiene claro. Desde que se bajó del cuadrilátero, tras imponerse al ucraniano Dmytro Zamotayev, su mente sólo tiene un objetivo, como es la medalla, de oro mejor, en Tokio.

“El objetivo ya es conseguir el oro en Tokio, ir a por él. La presión me da igual. Intento no pensarlo. Me gusta la presión. Es pensar que esperan algo de mí y eso me gusta”, dijo el púgil español a EFE.

Un recuerdo especial

Por su parte, a Quiles su triunfo significó un recuerdo, el de su abuelo, a quien "en 2019 le prometí, que en paz descanse, que iba a clasificarme y que iba a estar en Tokio por él. Pensaba en eso antes de que me dieran ganador y cumplir esa promesa fue una alegría enorme”, dijo el púgil alicantino.

“Ahora mismo lo que se me pasa por la cabeza es descansar, sobre todo mentalmente. Ha sido mucha presión, muchas noches pensándolo incluso sin poder dormir, y ahora que ya hemos terminado toca relajar la mente y luego a prepararse para la bueno”, comentó.

Su clasificación tiene si cabe más mérito, ya que el púgil español pasó por un calvario de lesiones, incluido una rotura en los isquiotibiales en enero. Una lesión que impidió que llegara a la gran cita londinense en perfecta forma.

"Yo vengo de alguna lesión que otra y no estaba al 100% físicamente. Mentalmente sí, pero físicamente no y me ha costado más meterme en el combate, en la distancia… pero lo hemos sacado que era lo importante”, dijo a EFE.

Histórico

Una alegría a la que se unió el presidente de la Federación Española de Boxeo (FeBoxeo), Felipe Martínez, quien consideró que las dos plazas conquistadas es “algo impensable hace unos años”, aunque augura todavía más.

“Es inexplicable lo que se siente. Hemos sufrido mucho. No tengo palabras. Además es de momento, porque tenemos muchas más posibilidades con los que nos quedan por boxear. Sin embargo, estos dos chicos que lo han logrado... ya llevamos con ellos desde las categorías inferiores y yo pude entrenarlos incluso antes de llegar a la presidencia. Y de verdad que no tengo palabras. Era algo impensable hace unos años”, dijo a EFE el mandatario.

Martínez se mostró entusiasmado con lo conseguido, pero no se da por satisfecho y confía ciegamente en que el equipo español consiga más plazas todavía: “Cada uno de los que queda ahora mismo tienen muchas posibilidades de estar en Tokio porque son grandes boxeadores y confían en sus posibilidades. Yo creo que lo vamos a conseguir".

"Este equipo es muy grande y vamos a realizar una proeza. A ver si hace que nos hagan caso los que nos tienen que hacer caso y no nos dejan de lado”, declaró.

