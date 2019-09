Con Orlando Ortega como apuesta más segura, el atletismo español arranca este próximo viernes los Mundiales de Atletismo de Doha con el objetivo de traerse alguna medalla, algo que no pudo lograr en Londres hace dos años, y de seguir demostrando que el relevo generacional es un hecho y que los jóvenes compiten sin tapujos contra los mejores del mundo.

Sin embargo, la empresa no parece nada sencilla, pues en la capital catarí estarán, sin excepción, los mejores atletas del mundo, rivales a los que se medirá una delegación española compuesta por 38 deportistas, 27 hombres y 11 mujeres, un número realmente bajo para lo que acostumbra a llevar la selección a este tipo de competiciones. De hecho, solamente en Helsinki 1983 hubo menos atletas compitiendo por España.

"El equipo está en forma"

"Es una lista más pequeña de lo habitual, pero es un equipo al que se ve en forma", ha comentado el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado. "La sensación es positiva. La generación que viene por delante tiene mucho que hacer. Este Mundial es un reto que se ha convertido en una oportunidad", ha explicado el máximo mandatario del atletismo español a apenas tres días de que arranque la competición en Doha , en un estadio formidable pero con un clima tan caluroso y húmedo que se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza de todos los deportistas, especialmente de aquellos que tengan que competir fuera del estadio porque dentro las condiciones serán óptimas al disponer de aire acondicionado.

Sobre los objetivos, Chapado tiene claro el primer mensaje. "No quiero hablar de medallas. La decepción sería ver que el equipo no compite bien. Este equipo me está enseñando a no renunciar a nada. Estoy muy ilusionado".

La marcha, valor seguro

Y es que, aunque como él mismo ha dicho, Orlando Ortega, que lleva un año sensacional, es una de las apuestas más seguras, hay otra serie de candidatos a pelear por los puestos de podio. La marcha tendrá mucho que decir, especialmente en los 20 kilómetros, tanto en chicos como en chicas. Ellos acuden con tres aspirantes a todo, que son Álvaro Martín, actual campeón de Europa, Miguel Ángel López, campeón del mundo en Pekín 2015 y Diego García, un joven atleta ya medallista internacional.

Por otro lado, en la categoría femenina retumba el nombre de María Pérez, también campeona continental hace un año en Berlín. En las dos pruebas largas, las de los 50 kilómetros, Julia Takacs es una opción fiable, mientras que en la categoría masculina, el gran foco lo tendrá Jesús Ángel García Bragado, quien espera, a sus 50 años, utilizar Doha como trampolín para estar en Tokio y poner en Japón el punto y final a una carrera impresionante.

Otra que aparece en algunas quinielas es la siempre competitiva Ana Peleteiro, lejos de las mejores marcas de la temporada, pero siempre un valor seguro a la hora de la verdad. Sin embargo, esta vez parece complicado viendo el nivel de atletas como su compañera de entrenamiento Yulimar Rojas, que hace nada regaló a los aficionados el segundo mejor salto de la historia.

Fernando Carro, a seguir hacia delante

Fernando Carro es otra de las grandes esperanzas para España después de que haya subido el nivel muchísimo en este 2019. Ha batido el antiguo récord nacional de Luis Miguel Martín Berlanas en los 3.000 metros obstáculos, se ha colocado cuarto europeo de todos los tiempos y desprende carisma por cada poro de su piel.

Estas son las opciones más claras de medalla, sin embargo, no hay que olvidar otras buenas bazas del equipo como Adel Mechaal, como Álvaro de Arriba, Mariano García, Esther Guerrero o Marta Pérez. Sin olvidar a los maratonianos Daniel Mateo en categoría masculina y Marta Galimany en la femenina.

Y, por supuesto, el fabuloso relevo 4x400 que ya se colgó la medalla de bronce en el último Europeo de Berlín. Aunque esta vez será una tarea más complicada al ser un Campeonato del Mundo y al tener la baja de Bruno Hortelano.

Pero además de los atletas españoles, un Mundial siempre ofrece mucho más. Por eso, esta es una fantástica oportunidad de disfrutar de atletas como la rusa Maria Lasitkene, los velocistas estadounidenses Noah Lyles y Christian Coleman, el noruego Warholm y otras muchas estrellas.

Practicodeporte@efe.com