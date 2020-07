El dos veces campeón del mundo en la modalidad de boardcross de snowboard Alex Pullin ha fallecido este miércoles a los 32 años en Gold Coast (Australia) a causa de un ahogamiento mientras pescaba.

El australiano había sido campeón del mundo en La Molina 2011 y Stoneham 2013 en la modalidad de boarcross, fue medallista de bronce en Sierra Nevada 2017, y abanderó a Australia en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, y representó a su país en tres ocasiones.

Su cuerpo ha sido encontrado por un buceador en las aguas de Palm Beach, y por el momento, la policía investiga las causas de su muerte. “Es un día increíblemente triste" manifestó Ian Chesterman, el jefe de la delegación australiana de tres Juegos Olímpicos de invierno.

“Chumpy”, como así lo llamaban “era un tipo campeón además de ser un atleta campeón. Tenía gran carisma que le permitió ser un líder natural. Siempre estaba dispuesto a dedicar su tiempo a desarrollar deportes de invierno en este país porque le apasionaba lo que hacía”, dijo.

Era un '10' como persona

La Federación Internacional de Esquí (FIS) expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros, como también lo hizo el español Lucas Eguibar , ganador de la Copa del Mundo 2014.

“Era una persona increíble. Era un ‘10’ como persona, como deportista y como compañero. Viajé con él, he ido de fiesta con él; competí con él… es muy duro”, manifestó tras conocer la noticia del fallecimiento de Alex Pullin. Reconoció además tener “un bajón tremendo, no me salen las palabras, estoy muy triste”.

“Cuando yo empecé en snowboard, él era uno de mis ídolos”, comentó Eguibar a EFE. “Su entusiasmo fue contagioso y su impacto en el deporte olímpico no puede ser exagerado. Se echará mucho de menos a Chumpy”, añadió Ian Chesterman.

