El Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo de Liberty, que se celebra en Valencia entre el 24 y 25 de octubre, contará por primera vez con atletas absolutos, que aprovecharán la competición para buscar la mínima que los lleve a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio.

En total, once atletas absolutos acudirán a esta competición, entre ellos Meritxell Playà, Sara Andrés , Álvaro Cano, Dionibel Rodríguez o Desirée Vila. Algunos de ellos formaron parte del Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo de Liberty en el pasado, cumpliendo su sueño de llegar a la competición absoluta.

Esta iniciativa, creada en 2012, se enmarca en el compromiso de Liberty con la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

"Este Campeonato constituye una auténtica celebración de nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Queremos estar al lado de estos deportistas desde la base de sus carreras y acompañarlos durante los primeros años porque nos representan en las pistas y nos sentimos muy orgullosos de ellos", declara Álvaro Ferrol Ferreiro, Sponsorship & CSR Manager de Liberty en Europa:

Con esta nueva edición del campeonato, Liberty cumple con uno de los grandes objetivos de su programa del Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo: apostar por el deporte de base en personas con discapacidad, la detección de talento joven y la progresión hacia la élite.

Menores de veinte años

El Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo de Liberty es una de las grandes citas del deporte base y del calendario paralímpico español.

En su tercera edición, esta competición continúa ganando peso año tras año y cuenta con la presencia de lo mejor del atletismo paralímpico español, tanto presente como futuro.

En total, 110 atletas menores de 20 años se darán cita en el Estadio de Atletismo de Turia, entre ellos diez integrantes del Equipo de Promesas Paralímpicas de Liberty: Winsdom A. Ikhiuwu Smith, Joan Sirera Molina, Alba García Falagán, Jonathan Orozco Moreno, Eduardo Manuel Uceda Novas, Laura Rus Martínez, Nuria Pascual Folgado, Nagore Folgado García, Joan Raga y Tania Castillo Cuesta.

La competición se dividirá en tres sesiones: sesión matutina (9:45 a 13:00 horas) y vespertina (16:45 a 20:00) del sábado y matinal del domingo (de 9:45 a 13:00).

Además, estará estructurada en seis categorías de edad (sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20), tanto masculinas como femeninas. Representantes de Valencia (46), Madrid (15), Cataluña (9), Andalucía (9), País Vasco (5), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (5), Murcia (5), Galicia (3), Aragón (2), Canarias (2), Extremadura, Navarra, Asturias y La Rioja (1) lucharán por las medallas en una docena de pruebas que engloban la velocidad, el medio fondo, los saltos y los lanzamientos.

El campeonato cuenta con el patrocinio de Liberty Seguros y con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, las Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y el Comité Paralímpico Español (CPE).

