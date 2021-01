A falta de grandes carreras en 2020, Pau Capell, doble campeón del mundo de ultra trails, buscó nuevos retos como el de establecer el récord de la Ruta 040, el recorrido de mayor desnivel de España situado en Tenerife, y también el de Camí de Cavalls, en Menorca, cuyos 185 kilómetros recorrió en 16 horas 46 minutos 48 segundos.

Para 2021, el corredor barcelonés de Sant Boi de Llobregat espera completar un calendario que iniciará en la Transgrancanaria, prueba que forma parte del Spartan Trail, el nuevo circuito del que también incluirá la Patagonia Run que ya ganó en 2019 y la Ultra Pirineu en octubre.

Entre medias, Pau Capell será embajador del Ultra Marathon World Series participando en una prueba de dos etapas en Escocia en mayo y en el World Champioship Ultrax, un campeonato de cinco etapas en el mes de junio por Eslovenia.

En los próximos meses, el corredor catalán también realizará un Campamento de Entrenamiento en marzo en la localidad portuguesa de Peneda Geres junto con el corredor luso Carlos Sa, al que acompañará en la prueba de 50 kilómetros que lleva su nombre en septiembre.

Ultra Trail Mont Blanc

El gran objetivo del año es, sin duda, el Ultra Trail del Mont Blanc , en el que en 2020 no pudo lograr el objetivo previsto de bajar de las 20 horas en solitario.

En la prueba 'reina' de esta especialidad, de 171 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo, Capell marcó un tiempo de 21 horas y 17 minutos, lejos del registro con que ganó en 2019 de 20 horas y 19 minutos.

Para preparar este año lleno de carreras y retos, Pau Capell se encuentra este mes de enero entrenando en Iten, un poblado situado en el Valle del Rift de Kenia, considerado el epicentro del fondo mundial, con el proyecto 'Not only run' (No solo correr). Allí, aparte de ejercitarse con algunos de los mejores atletas del mundo, colabora con una fundación encargada de ayudar a llevar una vida mejor a niños de la zona.

