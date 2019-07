La segunda temporada del Circuito Tormenta , presentado por Intel y Omen by HP, tiene en julio su mes decisivo, para los equipos participantes en este campeonato, a disponer de cuatro paradas de categoría barón, como son las de Dreamhack Valencia, TLP Tenerife, Gamepolis y Euskal Encounter.

Así en un calendario muy comprimido, esta semana tendrán lugar dos citas como son el TLP Tenerife y el Gamepolis, lo que obligará a los distintos equipos a una mayor concentración si quieren destacar y sumar el mayor número posible de puntos.

En la isla tinerfeña, habrá competición entre este miércoles y el viernes, comenzando por una competición BYOC (Bring your own computer, de la que saldrán tres equipos clasificados para la fase final de Island of Legends, la competición oficial de League of Legends de TLP Tenerife.

El jueves será el turno de las semifinales y al día siguiente se disputarán tanto el tercer y cuarto puesto como la gran final. En esta competición, el premio para el ganador será de 1.500 euros y 700 puntos para el Circuito Tormenta, por 750 y 550 para el segundo.

Luego será el momento del Palacio de Ferias y Congresos de la Costa del Sol, donde un total de 32 equipos competirán en un formato con un cuadro de eliminatorias simples al mejor de tres partidas (Bo3). Será desde el viernes 19 al domingo 21. El ganadora se embolsará 2.000 euros y 700 puntos, 1.000 y 550 del segundo.

Victoria de Kawaii Kiwis

Previamente a Tenerife y Málaga, el circuito viene del Dreamhack Valencia, donde Kawaii Kiwis consiguió su primer triunfo de la temporada, tras imponerse en la final de Dreamcup a Arena Quesito.

Tras la Valencia, la clasificación está encabezada por S2V Esports Academy con 1.325 puntos, seguido muy de cerca por Arena Quesito, con 1.315. La tercera posición es para Stormbringers (1.010). Detrás se sitúan Killabeez Esports (980), Kawaii Kiwis (845) y Vodafone Giants Academy (785)

