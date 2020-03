El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), ha publicado un tuit aclaratorio en el que afirma que los deportistas que se han clasificado para los Juegos de Tokio "siguen clasificados".

El aplazamiento de los Juegos a 2021 había planteado dudas de si se mantendrían las plazas a los deportistas ya clasificados, además de cómo se organizarán los preolímpicos pendientes y también el sistema de clasificación por ranking cuando toda la competición está paralizada.

Las federaciones internacionales ya se habían manifestado en el mismo sentido.

Ningún deportista ya clasificado perderá su plaza. Pero en muchos deportes las plazas no son nominales, sino para el país del deportista que la consigue. Es posible que el mejor gimnasta, regatista, luchador o taekwondista de un país en este 2020 ya no lo sea en 2021 y que la que iba a ser su plaza termine, al final, en manos de otro competidor con más opciones de acercarse al podio.

Muchos países tendrán que decidir sobre el mantenimiento de becas y programas para sus deportistas olímpicos.

Asimismo, sólo el 57 % de los cerca de 11.000 deportistas que participarán en los Juegos ha asegurado su plaza. El 43 % restante está pendiente de hacerlo. Todos los torneos clasificatorios que estaban programados hasta el mes de junio, cancelados debido a la pandemia, deben reubicarse en el calendario.

Es posible que algunas federaciones los sitúen ya cerca de los Juegos de 2021, una vez que se conozcan las fechas de la gran cita. Los deportistas que clasifican por marca verán ampliado el periodo para conseguirla.

"It is clear that those athletes who have qualified for the Olympic Games Tokyo 2020 remain qualified. This is a consequence of the fact that these Olympic Games Tokyo 2020, in agreement with Japan, will remain the Games of the XXXII Olympiad.” - Thomas Bach, IOC President pic.twitter.com/bzxOFdPUY4