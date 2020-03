El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado este domingo que se da un plazo de cuatro semanas para estudiar qué hacer con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, "incluyendo el escenario del aplazamiento", tras la crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están previstos que se disputen del 24 de julio al 9 de agosto, seguidos dos semanas después por los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 9 de septiembre.

Lo que dejó claro el COI en su comunicado tras la reunión de la Ejecutiva es que "la suspensión no está en la agenda".

