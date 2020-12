El Comité Paralímpico Español celebró su 25 aniversario con un acto institucional este miércoles en el Consejo Superior de Deportes, en el que se destacó la ilusión que existe por los inminentes Juegos de Tokio, en los que España quiere seguir agrandando su botín de 694 medallas logradas en anteriores citas.

La encargada de abrir el acto fue Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, que aseguró que, "aunque el camino recorrido es enorme", aún queda mucho por seguir transitando.

"Podéis contar con nosotros. Si alguna vez fallamos será porque no estamos a vuestra altura y será porque nos falten fuerzas. No será por falta de convicción o de sensibilidad", dijo Lozano, que aseguró que ahora tienen que pensar "lo que queda por hacer".

"Queda mucho y eso nos enorgullece porque la ambición es inmensa. Quedan muchos retos de inclusión y muchos retos deportivos como que más personas con discapacidad practiquen deporte más veces, las que lo practiquen no se encuentren con dificultades o las reduzcamos y el deporte paralímpico tenga más visibilidad en la sociedad", confesó.

Para Irene Lozano 2020 ha sido "un año muy difícil y la parte buena es que como se está acabando, el que viene casi seguro que no será como este".

"Ha sido un año de aprendizaje muy intenso. Era mi aterrizaje en el deporte y mi inspiración han sido los deportistas paralímpicos", apuntó Lozano.

"Me habéis enseñado muchísimo del deporte de personas con discapacidad, pero sobre todo, la principal, la lección es de vida. Esa me la llevaré siempre", confesó.

"Si no lo conoces, la concepción que se tiene del deportista paralímpico es que le falta algo. Y yo me pregunté ¿Qué les falta? ¿determinación, constancia, resiliencia o espíritu de equipo?. He llegado a la conclusión de que nos falta a los demás, al resto de la sociedad", señaló.

"A mi me falta una pierna para ir a vosotros a felicitaros, me faltaba un brazo para daros un apoyo o vista para ver lo emocionante que es seguir vuestro deporte. Sois vosotros lo que me habéis dado lo que faltaba. Los que me habéis hecho mejor y más plena como persona. Me habéis ayudado a comprender la naturaleza humana", concluyó.

Carballeda, segundo presidente

Miguel Carballeda, presidente del CPE desde 2004, es el segundo máximo dirigente de la entidad desde su creación en 1995. El primero fue José María Arroyo.

Durante su intervención, Carballeda destacó el "apoyo" que han tenido desde sus comienzos de la Casa Real, en especial de la Reina Sofía y la Infanta Elena, y que les ha ayudado "a ser mejores" durante todos los años de su existencia.

Carballeda también subrayó durante su discurso que "hay gente que promete y otra que hace", en alusión a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, a la que agradeció su "ayuda por mejorar el presupuesto con un aumento del 375% en un año paralímpico".

"Eso repercutirá en una mejora para los deportistas, nos acerca a la igualdad de oportunidades y recupera la justicia para las personas que con discapacidad hacen deporte. Es un esfuerzo con mayúsculas y damos las gracias por comprometerse y defender también en el Congreso esa parte del presupuesto que llega al deporte de personas con discapacidad. Ojalá volvamos de Tokio con muchos sueños cumplidos y ofrecérselos a la sociedad española", señaló.

"La ceguera mental cuesta más a veces romper un prejuicio que un átomo. Debemos seguir consiguiendo cosas para España y para mejorar la tarjeta de presentación del país", señala Carballeda.

"Tenemos que pensar que tenemos en nuestra mano cosas para ayudar y seguro que encontramos algo", confesó el máximo dirigente del CPE, que habló también de la importancia del deporte como "forma de reengancharse a la vida para personas que, por un accidente de tráfico, por ejemplo, puedan pasar de estar en un sitio a pasarse al lado de la discapacidad".

Por último, Carballeda quiso tener un recuerdo para Guillermo Cabezas, "un pionero del deporte de personas con discapacidad en tiempos difíciles", para Juan Palau, que "heredó esa responsabilidad en la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF)", y para Juan Antonio Samaranch, que contribuyó "al movimiento internacional y consiguió para España los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona y ayudó a romper barreras mentales".

Perales y Carlavilla

A la conmemoración del 25 aniversario del Comité Paralímpico Español también acudió el exatleta César Carlavilla, doble campeón en los Juegos de Sydney (Australia) 2000, en las pruebas de 800 y 1.500 metros y que posteriormente, durante trece años, fue el director deportivo del CPE.

"Antes cada uno trabajaba, estudiaba y sacaba el tiempo de donde podía para poder entrenar. El Plan ADOP de 2005 fue el gran cambio, aunque a partir de 2013 la gente se puede dedicar por completo al deporte si tiene grandes resultados", declaró.

"Es un lujo y una posibilidad que nos iguala a lo que se consideraba deporte olímpico, porque los deportistas paralímpicos dedican el mismo tiempo, e incluso más por la dificultad mayor que tienen, a entrenar. Esto se ha igualado de alguna manera y la evolución ha sido increíble", apuntó.

La nadadora Teresa Perales, que posee 26 medallas en cinco Juegos Paralímpicos, la evolución "del reconocimiento social de la gente en la calle ha sido enorme".

"Durante estos años se ha producido una evolución de conocimiento del deporte paralímpico que ha tenido mucho que ver con la formación académica", declara Teresa Perales.

"Mis primeros entrenadores eran monitores porque no había entrenadores superiores y ahora esto ha cambiado. Además, habría sido imposible si no hubiéramos tenido al lado a los medios de comunicación", apuntó.

Perales aprovechó la ocasión para pedir un "reconocimiento a deportistas que se han retirado y que parece que se fueron sin pena ni gloria y que me enseñaron que la discapacidad no te determina, solo te acompaña en el camino". Citó a Javi Conde, Purificación Santamarta, Sara Carracelas, Richard Oribe, Alberto Jofre o Luis Leardy, éstos dos últimos integrados ahora en la estructura del CPE.

Apoyo de la Casa Real

La Infanta Elena, presidenta de honor del Comité Paralímpico Español, dijo sentir "admiración por los deportistas paralímpicos porque se lo merecen".

"Ha sido un año atípico, pero deseo de todo corazón que los deportistas puedan volver a la normalidad y nos den en Tokio las satisfacciones a las que nos tienen acostumbrados. Entre todos superaremos la situación y podremos celebrar éxitos", confesó.

Por último, la Infanta Elena ánimo a los deportistas a "continuar con su magnífico trabajo y desear a la familia paralímpico lo mejor en un 2021".

El papel de los medios

En representación de los medios de comunicación habló Almudena Rivera, periodista de Marca y especialista en información paralímpica desde 2008.

"Cuando me dijeron de ir a unos Juegos en 2008 no conocía nada de deporte paralímpico por desconocimiento. Me puse a buscar en google y vi que en los Juegos anteriores habían logrado más de cien medallas. Ahí vi que había algo", confesó.

"Al llegar, pensé que me encontraría a personas con discapacidad haciendo deporte y no, eran deportistas de élite, con capacidades increíbles, aunque no tuvieran brazos o piernas. Nadaban o corrían más rápido que yo y ahí te planteas quién de todos tiene discapacidad", señaló.

"Les estábamos mirando mal y éramos nosotros los ciegos. Ahí me cambió la perspectiva. La gente desconoce las grandes capacidades de la gente. Quise poner el foco en eso porque al final lo más importante es que son deportistas y tienen una discapacidad, pero entrenan igual que el resto", añadió Rivera, que destacó que en la actualidad "el nivel es tan sumamente alto que o te dedicas en exclusiva o no puedes casi competir".

"Hay que enseñar este mundo a la gente. Hay niños que no saben que pueden hacer deporte de elite. Hay que abrir las puertas a los niños para enseñarles las puertas de todo lo que pueden hacer con una discapacidad", apuntó.

Felicitaciones deportivas

La jugadora de badminton Carolina Marín mandó en un vídeo una felicitación al CPE. "Felicidades por la enorme labor que lleva realizando estos años. Os deseo muchos años más de éxitos porque son éxitos del deporte español".

El tenista en silla de ruedas Dani Caverzaschi quiso "dar las gracias porque en los tiempos difíciles el CPE está haciendo todo lo posible ayudar al movimiento paralímpico en general y hacer crecer este maravilloso mundo".

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, resaltó que "cuando una obra, una idea o un proyecto cumple 25 años y sigue subiendo la incidencia es porque tenia principios y sobre todo valores".

"Su mayor característica es cuidar a las personas y difundir los valores del deporte en toda la sociedad. Ojalá compartamos otros cien años más", confesó.

El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, destacó que desde su fundación "ha sido una fuerza imparable por la inclusión de la discapacidad y el desarrollo del movimiento internacional".

"Espero que vengan 25 o 250 años más de éxitos para el CPE. Y espero y no tengo dudas que estaremos juntos en Tokio. Serán unos Juegos organizados de manera increíble y con muchas medallas para España", subrayó.

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, en representación de los patrocinadores del CPE, destacó que los logros de los deportistas paralímpicos son "un caso sin precedentes en la historia del deporte español" y resaltó la "excelente colaboración entre el sector público y privado" como modo de gestión de la entidad.

