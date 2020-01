El primer convenio colectivo del fútbol femenino, que estaba previsto para este lunes, no se ha firmado ante la extrañeza de las jugadoras de la Primera Iberdrola que no entienden cómo el preacuerdo no ha sido ratificado después de más de un año de negociaciones y cuando parecía que había conformidad por todas las partes.

La guardameta del Athletic Club de Bilbao Ainhoa Tirapu aseguró que se sienten "ninguneadas", en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde una veintena de futbolistas esperaban "celebrar un día histórico",

"No entendemos muy bien qué está pasando cuando todas las partes han dado su 'ok'. En este tiempo, nosotras vamos perdiendo derechos laborales. Día que pasa, día que no se ha cotizado en la jornada correspondiente. Nosotras vamos perdiendo cosas por el camino. Nos sentimos ninguneadas", resaltó.

Tirapu recordó que en las últimas semanas la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino aceptó las bases del preacuerdo para la firma del convenio colectivo, y que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) validó la adhesión de las entidades asociadas -todas a excepción del Athletic Club, el Barcelona y el CD Tacón, que también se acogerían al convenio- al Programa Élite y a sus correspondientes fondos económicos, tal y como había exigido la patronal para validar el acuerdo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, afirmó que este lunes debía ser "un día histórico" y lamentó que no lo sea.

"La firma debía ser el 15 de enero de 2020. El 10 de enero la Asociación de Clubes ratifica su acuerdo, condicionado a entrar en el Programa Élite de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El 14 de enero la federación comunica y garantiza la firma del acuerdo. Hoy esperábamos vivir un día histórico dentro del deporte español y del fútbol femenino español, en particular. Este convenio es algo que las mujeres merecen a nivel de igualdad, como los hombres", señaló.

¿Qué más tenemos que hacer?

A su vez, la jugadora del Real Betis Féminas Priscila Borja se preguntó qué más tienen que hacer las futbolistas para ver reconocidos sus derechos a través de un convenio colectivo.

"¿Cuánto tiempo más tenemos que estar esperando para firmar algo por lo que todo el mundo está de acuerdo?", expuso la atacante del Betis.

Recordó que las futbolistas paralizaron la huelga que afectó a la novena jornada de la Primera Iberdrola "para dar una tregua a los clubes" y lamentó que tras trece meses de negociaciones el acuerdo no sea una realidad.

"Tenemos que volver a plantearnos qué más tenemos que hacer para que llegue esa firma", aseguró.

Borja igregó que "ninguna" se arrepiente de haber paralizado la huelga porque "no era el objetivo en sí", pero dejó abierta la posibilidad de retomar el paro.

El sindicato Futbolistas ON expresó a través de un comunicado "su desconcierto" y "su más absoluta desaprobación" a que no se haya respetado el preacuerdo firmado por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino para la firma del primer convenio colectivo de las futbolistas.

