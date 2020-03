La antorcha olímpica ya luce encendida, tras la ceremonia celebrada este jueves, como es tradicional antes de cada edición de los Juegos Olímpico de Verano e Invierno, a pesar de que se haya realizado sin público, en un paso más en intentar salvar los Juegos de Tokio 2020, amenazados por la situación de pandemia del coronavirus COVID-19.

Con una serie de medidas de seguridad, este acto que simboliza la hermandad entre las ciudad que albergan el mayor acontecimiento deportivo del mundo tuvo la única presencia de una cien personas, entre autoridades y periodistas. Entre las autoridades que estuvieron presentes, figuran el saliente presidente de Grecia, Prokopis Pavlópulos, quien mañana deja el cargo, y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach.

El representante especial de la delegación japonesa, Toshiaki Endo, agradeció al Gobierno griego las medidas de seguridad previstas para poder celebrar el acto e hizo referencia a la llama olímpica y al recorrido que sigue como "un símbolo de paz".

También habló de la lucha contra el cambio climático, ya que los Juegos de Tokio serán "los primeros en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas".

Por su parte, Bach alabó en su discurso el compromiso mostrado por el país anfitrión y dijo que "Japón ha demostrado su creatividad en cuanto a sostenibilidad, tecnología y crecimiento".

Fue la actriz Xanthi Yeoryíu la encargada en su papel de Gran Sacerdotisa de Olimpia, de encender la antorcha, en el tempo de Hera en Olimpia, para luego pasársela a la tiradora olímpica Anna Korakaki, que ganó el oro y el bronce en tiro con pistola a 25 y 10 metros, respectivamente, en los Juegos de Río 2016.

A continuación, ya llegó el protagonismo del país que acogerá el evento a partir del próximo julio, la atleta japonesa Mizuki Noguchi, oro olímpico en maratón en Atenas 2004 y campeona del maratón de Tokio en 2007. De ahí, la antorcha recorrerá durante una semana el territorio griego, hasta llegar al Estadio Panatinaico, sede de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 🔥#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2