Se habían anunciado medidas extraordinarias para intentar sacarlo adelante, pero a pocos días de que arrancara el primer Masters 1000 de la temporada, Indian Wells (California, Estados Unidos), la organización ha tomado la decisión de cancelarlo después de que se confirmara un caso de Coronavirus en el Valle de Coachella, en el mismo estado.

"Esiste un riesgo demasiado grande, en este momento, para la salud pública del área del condado de Riverside", ha explicado el doctor David Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California.

Este mismo especialista aclaró que "no es de interés público para los aficionados, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de Coronavirus".

Y es que el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside confirmó un caso a 177 kilómetros al este de Los Ángeles, motivo definitivo para la suspensión del torneo.

La mayoría de los mejores tenistas del mundo ya estaban entrenando en las instalaciones del torneo, desde donde todos ellos han querido mandar un mensaje de tranquilidad porque todos ellos y ellas están bien, por eso, el director del torneo, el exjugador Tommy Haas, ha informado que están preparados para jugar el torneo en diferentes fechas y van a explorar las diferentes opciones que el calendario permita.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.