Juan Pedro López es una de las perlas del ciclismo español, un corredor nacido de la Fundación Alberto Contador y que ahora milita en el Trek Segafredo y, además, va a participar en la próxima concentración convocada por el seleccionador nacional, Pascual Momparler, la próxima semana en Altea.

"Me llamó Momparler para decirme que contaba conmigo para una concentración. No me lo esperaba, pero me hace mucha ilusión", va explicando el lebrijano, que acudirá a esa llamada. "El seleccionador me transmite su confianza y voy a disfrutar esos días y a adquirir experiencia con ellos".

Y es que ese está siendo el primer año de Juanpe en la élite más absoluta del ciclismo mundial, ya que milita en uno de los transatlanticos del pelotón internacional, un equipo en el que hay estrellas como Vincenzo Nibali, Bauke Mollema o Richie Porte. "No me esperaba este salto tan pronto", explica.

Ilusión por debutar en La Vuelta

Ahora sueña con poder debutar en una de las tres grandes, aunque le gustaría hacerlo en la Vuelta a España porque "es la de casa" y le gusta. "Este año no lo descarto, pero soy joven y si no puede ser, tendré más oportunidades".

A su talento se une una cabeza privilegiada, algo fundamental para desarrollar una carrera deportiva plena. "Estoy tranquilo, no me afecta la presión, disfruto de la bici cada vez que me subo en ella y me estimulo más con presión porque significa que confían en mí. Que venga lo que tenga que venir", cuenta.

Su carrera, pese a todo, ha estado marcada por la Fundación Contador y el equipo Kometa, en el que ha estado 5 temporadas y en todas sus categorías. Ahí ha aprendido muchas de las cosas que sabe y aplica a día de hoy. "Aprendí, sobre todo, a desenvolverme en el World Tour, que es muy importante".

Un futuro escalador

Fran Contador, hermano de Alberto y CEO del equipo Kometa, tiene claro que Juanpe López será "un corredor que no va a pasar inadvertido en el profesionalismo".

"Soy escalador, no mido ni 1.70 y peso 56 kilos. Con mi cuerpo lo mío son las subidas, claro. Lo que dice Fran lo tomo bien, pero ante todo, como corredor, siempre quiero dar el máximo y así los resultados llegarán solos".

