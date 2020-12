El deporte español ha expresado este jueves, su apoyo a la inclusión y a la igualdad con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Una jornada en la que deportistas e instituciones han expresado la necesidad de la normalización de las personas con discapacidad.

En este sentido, el Comité Paralímpico España ha reunido a distintos deportistas olímpicos y paralímpicos españoles en una campaña en la que han mostrado su apoyo en la lucha por la inclusión y la igualdad. Entre los deportistas que protagonizan esta demanda están Pau Gasol, Juan Mata, Sergio Llull, Gemma Mengual, Miguel Indurain, Ruth Beitia y Mario Mola.

A ellos, se unen referentes del deporte paralímpico como son Teresa Perales, Alfonso Cabello, Susana Rodríguez, Asier García, Vicente Aguilar, Adiaratou Iglesias y Sara Revuelta.

Como ejemplo, Pau Gasol se mostró partidario de "apostar por una sociedad más igualitaria e inclusiva" en un vídeo que comparte con Sara Revuelta quien afirma que "todos representamos al deporte español y lo engrandecemos con nuestros éxitos. Normalicemos la discapacidad".

Por su parte, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física incide en que es un día para "recordar la importancia de eliminar y favorecer la mejora de la calidad de las personas con discapacidad física", algo que "juntos conseguiremos".

Pero también las redes sociales han sido ejemplo de las demandas del Día Internacional de la Discapacidad, en especial, con mensajes por parte de deportistas españoles, como es el caso de Ricardo Ten, que apunta en la necesidad de seguir "luchando por la normalización e inclusión de las personas con discapacidad con esa herramienta tan poderosa que es el deporte".

En la misma línea se mostró José Manuel Ruiz, que en su cuenta de Twitter recuerda que "los límites son mentales, no físicos".

???No se me ocurre mejor forma de compartir estas reflexiones hoy en el #DiaInternacionalDiscapacidad.

??"Los límites son mentales, no físicos".

Qué opinas @angelmartin_nc?#RendirseNoEsUnaOpcion #Actitud #Pasion #NoLimits #RoadtoTokyo #DeporteInclusivo #3Diciembre#DiCapacidad pic.twitter.com/pkhSgsS4D2