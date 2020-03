El deporte español, desde todos los estamentos, está aplaudiendo en las redes sociales, la decisión acordada por el Comité Olímpico Internacional y el organizador, además del Gobierno japonés, de aplazar un año los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano, que debían comenzar el próximo mes de julio.

En declaraciones a los periodistas , el primer ministro japonés, Shinzo Abe dijo que ese aplazamiento lo planteó en una conversación telefónica que mantuvo con el presidente del COI, Thomas Bach, y que éste aceptó la propuesta.

Así, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, señaló en las redes sociales que se trata de "una gran noticia" este aplazamiento ya que "permite la igualdad de todos los deportistas y salvaguardar su salud tal y como hemos pedido desde el comienzo de esta crisis".

Por su parte, Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, destacó que el aplazamiento es "la decisión más acertada. Agradecemos la sensibilidad del COI hacia los deportistas y somos conscientes de que posponer Tokio 2020 supone un duro contratiempo para el olimpismo. Ahora toca luchar todos unidos contra el virus".

Una de las primera federaciones que reaccionó a la noticia fue la Real Federación Española de Piragüismo también se destaca que los pasan a 2021. "No quedaba otra, para poder competir minimamente en igualdad de condiciones entre deportistas".

Por su parte, la Federación de Bádminton señala que "las fechas que barajan serán no más tarde del verano de 2021. Toca mirar al horizonte con espíritu olímpico".

OK de los deportistas

Los deportistas también van mostrando su satisfacción una vez que conocen la noticia, como es el caso de la nadadora paralímpica Teresa Perales, quien considera que es lo más adecuado.

"En un principio había varias opciones. Una descartada era la cancelación, otra era hacerlo en septiembre que parecía precipitado porque es difícil ponerte en forma en poco tiempo y hay que hacer mínimas y la última retrasarlos. La segunda era complicada porque solo el 40 por ciento de deportistas estaban clasificados para Tokio. Por eso me parece lo más adecuado", ha destacado.

Por su parte, la gimnasta Cintia Rodríguez se lo toma de forma muy positiva: "Si he podido esperar 12 años para cumplir un sueño olímpico, no me importa aguantar un año más".

Pascual Momparler, seleccionador nacional de ciclismo, consideró que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos a 2021 "ha sido la mejor opción" y ya piensa en preparar la cita de Tokio "a partir del próximo invierno".

"Hay que explicar que el deporte no es como una empresa que fabrica coches, la gente se entrena y se prepara con mucha antelación, concretamente nosotros desde diciembre. Creo que se ha elegido la mejor opción", indicó a EFE Momparler.

De esta forma, considera el técnico español, no se trastocan los calendarios, que se cumplirán según la evolución de la pandemia del coronavirus, "y a partir del próximo invierno volveremos a preparar los Juegos Olímpicos", resaltó.

