La incertidumbre creada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y su incidencia en la programación deportiva y en los entrenamientos de los deportistas españoles está aumentando su inquietud ante la cercanía de los Juegos de Tokio 2020 y el desconocimiento de qué ocurrirá.

Las escasas opciones para entrenar, la posibilidad de que se aplace la cita olímpica, la ausencia de prueba preparatorias y la incógnita de saber cómo serán las competiciones pendientes para clasificar son algunos de los motivos por los que los principales protagonistas del deporte español muestran su preocupación ante el caos en el que está asumido el deporte mundial ante la propagación del virus.

Alarza, muy claro

Un ejemplo de todo ello, es el triatleta Fernando Alarza, cuarto el pasado año en las Series Mundiales, quien en las redes sociales, una vez que conoció el aplazamiento de la Eurocopa de fútbol prevista para este mes de junio hasta el próximo año, escribió "creo que el Comité Olímpico Internacional debe seguir el ejemplo del fútbol y demostrar que les interesa la salud de los deportistas".

El deportista talaverano añadió que "no queremos unos Juegos en desigualdad de condiciones y que supongan un riesgo para la salud".

Oficial: Eurocopa de fútbol aplazada para 2021. Creo que el Comité Olímpico Internacional debe seguir el ejemplo del fútbol y demostrar que les interesa la salud de los deportistas. No queremos unos Juegos en desigualdad de condiciones y que supongan un riesgo para la salud. — Fernando Alarza (@Fernando_Alarza) March 17, 2020

Unas declaraciones que se hacen el mismo día que el Comité Olímpico Internacional, como ya lo dijo este lunes el Gobierno japonés , reiteró que "sigue completamente comprometido con los JJOO de Tokio 2020, y con más de cuatro meses para su inicio aún no es necesario tomar en este momento decisiones drásticas", explica en un comunicado.

Entrenamiento en casa

Una opinión que se une a la de todos aquellos deportistas que demandan condiciones adecuadas para preparar la gran cita del deporte mundial como son unos Juegos Olímpicos. Es el caso de Mireia Belmonte, quien junto a un gran número de atletas tuvo que dejar el CAR de Sierra Nevada ante su cierre tras la medidas adoptadas por el Gobierno español para frenar el coronavirus.

La nadadora catalana, que no dispone de una piscina para entrenar, señala en una entrevista al diario Mundo Deportivo que "subo y bajo escaleras en mi edificio en Badalona. Es de lo poco que puedo hacer. No tengo gimnasio en casa, mucho menos piscina. En mi deporte, el feeling con el agua es fundamental, si no te lanzas a la piscina cada día pierdes todo (..) Lo primero es la salud, por supuesto, lo principal es superar como país este gran problema, pero sólo pido disponer de una piscina para poder entrenarme”.

La española recuerda que los atletas húngaros o italianos sí pueden entrenar al aire libre o en centros de alto rendimiento. "Si Italia, que está peor que nosotros, ha encontrado una solución para que los deportistas puedan entrenar, creo que nuestro país no es menos y puede buscar soluciones igual o mejores", dijo Belmonte en declaraciones a la Cadena Ser.

Después de tener que dejar el CAR de Sierra Nevada y no tener sitio ninguno al que ir para entrenar #YoMeQuedoEnCasa.

Quedarse en casa es un gesto de solidaridad y valentía. Todos unidos ¡Saldremos de esta! ???? pic.twitter.com/6gLA3gkCuA — Mireia Belmonte (@miss_belmont) March 14, 2020

Y es que si bien es cierto que los deportistas fueron los primeros que se apuntaron a difundir y dar ejemplo con la campaña #QuédateEnCasa, también muestran en las redes sociales su preocupación por no disponer de las condiciones necesarias para preparar unos Juegos.

Es el caso de los judokas Nikoloz Sherazadishvili y Fran Garrigós, quienes se han recluido en casa de su entrenador , Quino Ruiz, donde disponen de un gimnasio para, al menos, mantener su condición física. Otro caso curioso es el del atleta Ignacio Fontes, actual campeón de Europa sub-23, quien puede entrenar en una cinta mecánica gracias a la aportación de un gimnasio de Granada.

Fontes pidió este lunes a través de su cuenta personal en Twitter si "algún gimnasio de Granada" tenía "la posibilidad" de prestarle "una cinta de correr para estos días" al no poder salir de su domicilio para entrenar por el estado de alarma. Una petición que fue respondida por el centro Holmes Place España de Granada, al que dijo el atleta contestó estar "agradecido de corazón".

GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS!



Gracias a @HolmesPlace_es, a su directora aquí en Granada, Almudena, por hacerme posible seguir entrenando estos días! ??



Y gracias al @GranadaCdeF por su colaboración para hacérmela llegar???



Agradecido de corazón ??#HolmesAtHome pic.twitter.com/MK99dJeHsZ — Ignacio Fontes (@Ignaciofontes) March 17, 2020

En desigualdad

El propio presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, reconoce que los deportistas españoles acudirían a los Juegos de Tokio "en desigualdad de condiciones" si la cita finalmente se mantiene, dado que "no pueden entrenarse".

“Las noticias que nos llegan todos los días son inquietantes en todos los países del mundo, pero para nosotros lo más importante es que nuestros deportistas no pueden entrenar y, de celebrarse los Juegos, irían en desigualdad de condiciones”, expresó Blanco tras reunirse este martes por videoconferencia con los presidentes de las federaciones deportivas españolas.

Blanco indicó que en la reunión que los comités nacionales de todo el mundo mantendrán el miércoles con el presidente del COI, Thomas Bach, él expresará que las federaciones españolas quieren Juegos Olímpicos, "pero con seguridad".

"Somos un país referente en el mundo y, a cuatro meses de los Juegos, nuestros deportistas no pueden llegar en desigualdad de condiciones", señaló Blanco en un comunicado.

