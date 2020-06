La muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense ha levantado una ola de protestas en Estados Unidos a las que se han ido sumando en otros puntos del planeta y el deporte no ha dejado de lado este conflicto ya son numerosos equipos y deportistas quienes han levantado su voz contra este problema.

Las redes sociales se llenaron este martes de fotos negras para protestar contra el racismo bajo el hashtag #blackouttuesday.

Aunque ha sido en Estados Unidos donde más deportistas se han levantado, la realidad es que todo el mundo se ha unido para gritar contra este acto de racismo.

El presidente Donald Trump ha sido uno de los focos de las críticas. Realmente duro con él se ha mostrado el entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, campeón de cinco Anillos de la NBA, acusándolo de carecer de "liderazgo", ser un "idiota trastornado", un "tonto" y un "destructor".

También Michael Jordan emitió un comunicado en el que afirmaba estar "realmente dolorido y totalmente enojado". También en la NBA, una de las grandes historias la protagonizaba recientemente el alero de los Boston Celtics Jaylen Brown, quien condujo durante 15 horas para sumarse a las protestas en Atlanta. Este acto, como otros, fue apoyado por el propio entrenador del equipo, Brad Stevens.

Los propietarios de equipos de la NBA como los Houston Rockets o los New York Knicks también hablaron de que estas protestas "hacen grande a Estados Unidos".

También Rafa Nadal, una de las caras más visibles del deporte español, se sumó al movimiento publicando una foto totalmente negra y usando el hashtag mencionado anteriormente. Otro deportista español como Carlos Sainz condena "todo tipo de racismo e injusticia".

El golfista Jon Rahm, criado deportivamente en Estados Unidos citaba a Mandela "La gente debe aprender a odiar, y si aprenden a odiar, se les puede enseñar a amar, ya que el amor llega más naturalmente al corazón humano que su opuesto. Nelson Mandela"

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”

Nelson Mandela.