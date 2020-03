Una buena opción para pasar el confinamiento en casa es viendo el documental 'El Día Menos Pensado', una serie de seis capítulos que gira alrededor del Movistar Team , el equipo ciclista español más laureado y de mayor tradición en el pelotón internacional actual.

La pieza, de más de tres horas de duración y producida por Telefónica Broadcast Services, recoge con todo detalle las interioridades de la escuadra telefónica durante buena parte de su temporada 2019, con especial atención a las tres Grandes Vueltas del ciclismo: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Grabado durante siete meses en localizaciones de Europa y Latinoamérica, desde la sede del equipo en Pamplona hasta el interior de la provincia ecuatoriana de Carchi, 'El Día Menos Pensado' está disponible en Netflix en todo el mundo y, a partir del día 29 de marzo, cada domingo en #Vamos, para todos los clientes de Movistar.

🎦💙 Un gran momento para Movistar Team. Os presentamos #ElDÃaMenosPensado, la serie documental sobre nuestro 2019. Ya en @NetflixES, y a partir del domingo 29 en @vamos @MovistarPlus.#TheLeastExpectedDay. Our life in the Grand Tours. 6-episode series. Available on @Netflix. pic.twitter.com/GrgVO6xS8h