El equipo español individual de gimnasia rítmica comienza la temporada internacional con el Grand Prix de Moscú y Torneo Internacional júnior y sénior, que se celebrará en la capital rusa del 7 al 9 de febrero.

Polina Berezina y Natalia García serán las competidoras nacionales en el Grand Prix - Individual sénior. Ambas también han sido designadas para participar en el Grand Prix de Tartu (Estonia), que se celebrará del 29 de febrero al 1 de marzo ,

mierntras que en el Torneo Internacional sénior participará Noa Ros, informa la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG).

La competición se completa con el Torneo Internacional júnior en el que intervendrán Salma Solaun (cuerda y cinta), Teresa Gorospe (pelota y mazas), Lucía González (mazas y cuerda) y Mireia Martínez (pelota y cinta).

Junto a ellas viajarán las entrenadoras Blanca López y Marga Armas.

Asimismo, en esas fechas, 8 y 9 de febrero, tendrá lugar la segunda fase de la Liga Iberdrola de gimnasia artística femenina que se celebrará en el pabellón Amate de Sevilla.

#RFEGInforma 🔊 Las gimnastas Polina Berezina y Natalia GarcÃa han sido designadas para participar en el Grand Prix de Tartu (Estonia) que se celebrará del 29 de febrero al 1 de marzo. #TeamESP #ESPasión #GR pic.twitter.com/lxSRVNaCkv — RFEGimnasia (@RFEGimnasia) January 21, 2020

Sara Llana forma a futuras gimnastas en León

Hace unos días se hizo público que Sara Llana seguirá compitiendo con su club, el Club Ritmo, y formará parte del cuerpo técnico del CAR de León, donde realizará labores en la formación de las futuras generaciones de la gimnasia rítmica nacional, así como con las deportistas del centro de tecnificación de Castilla y León.

Tras su decisión de abandonar el equipo nacional, al sentirse "desplazada", la gimnasta explicaba en un comunicado que desde el pasado 25 de noviembre trabaja dentro del cuerpo técnico del CAR de León, gracias a la oportunidad brindada por la RFEG.

Desde entonces su labor es la de formar a las futuras generaciones de la gimnasia rítmica nacional y también de las gimnastas del centro de tecnificación de Castilla y León.

Sara Llana, que tiene en su currículo cuatro mundiales y dos europeos disputados, anunció que dejaba la selección nacional después de un año 2019 "duro y complicado" y que le hubiera gustado "tener la oportunidad de volver a luchar por la participación en un mundial, sin contar siquiera para la preselección -dos meses antes-, incluso realizando un buen nacional y una excelente Universiada".

No obstante, precisó en el comunicado no haber "perdido la ilusión por la gimnasia", al tiempo que insistió en que esta decisión "no significa una retirada total" ya que seguirá compitiendo con su club, triple ganador de la Liga Iberdrola.

