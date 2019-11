El ESL One estará en Los Ángeles del 20 al 22 de marzo de 2020, en el histórico Shrine Auditorium en el centro de la ciudad, según ha anunciado la empresa de esports.

Esta es la primera vez que ESL organiza un torneo de Dota 2 en la Costa Oeste de Estados Unidos. ESL One Los Angeles también será el primer Major de Dota 2 en los Estados Unidos desde 2016. Los equipos competirán por su parte del premio total de 1 millón de dólares.

ESL One powered by Intel Los Angeles 2020 contará con 16 de los mejores equipos Dota 2 del mundo. Para clasificarse para la fase de grupos de ESL One Los Angeles, los equipos se enfrentarán a las tres fases de clasificatorios online que se disputarán del 9 al 14 de febrero.

A continuación, del 14 al 19 de marzo, los equipos lucharán por su oportunidad de competir en el escenario principal en el Auditorio Shrine frente a miles de entusiastas fans de Dota 2 del 20 al 22 de marzo.

15.000 puntos DPC

ESL One Los Angeles otorgará 15.000 puntos DPC para los equipos en su camino hacia The International. Los playoffs que concluyen el 22 de marzo siguen el calendario de TI. De esta forma, ESL One L.A. será el tercero de los cinco Major dentro del circuito profesional de Dota 2 y contribuirá a aumentar la emoción de cara a The International de manera significativa, destaca en su comunicado la compañía de esports.

"Los Angeles es conocido por su entretenimiento de clase mundial y eso es exactamente lo que pretendemos ofrecer con el L.A. Major", asegura Ulrich Schulze, vicepresidente sénior de productos de ESL.

"Por primera vez, nuestra emblemática competición de Dota 2 llegará a Estados Unidos y estamos orgullosos de poder ofrecer emoción de categoría mundial a la comunidad local de Dota 2. Con ESL One Los Angeles, sentaremos las bases para involucrar a la comunidad de Dota 2 con sede en los EE.UU. y presentaremos uno de nuestros torneos más emblemáticos en una nueva ubicación: el Auditorio Shrine, que transmite una emoción única", añadió.

Además de la competición, los aficionados tendrán la oportunidad de experimentar una gran variedad de actividades paralelas, incluyendo sesiones de firmas de autógrafos con los equipos y talentos, un área de artistas de Dota, y mucho más.

Las entradas para ESL One Los Angeles 2020 saldrán a la venta el 21 de noviembre a las 11:00 (20:00 CET) con unos precios que oscilarán entre los 54 dólares y los 225 dólares.

