La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo (i), el presidente de la Gasol Foundation, Pau Gasol (c), y la directora de la Fundación Probitas,Marta Segú,d., en la presentación del 'Estudio PASOS' sobre el nivel de actividad física, sedentarismo y estilos de vida de los niños y adolescentes en España.

Más del 60% de los menores no cumple con la recomendación de actividad física, esta es una de las principales conclusiones de los resultados preliminares del estudio pionero PASOS presentado por la Gasol Foundation y que ha contado este martes en Madrid con la presencia del mayor de los hermanos, Pau.

El mencionado estudio, que evalúa el nivel de actividad física y sedentarismo de los niños y adolescentes en España, considera que más de un tercio de los menores presenta sobrepeso u obesidad y alerta de que en los últimos años la prevalencia de obesidad abdominal ha aumentado en un 7’9%.

El grado de incumplimiento se acentúa entre las niñas: el 70,4% no llega al nivel recomendado frente al 56% de los niños.

Muchas horas frente a la pantalla

Casi el 80% de los niños/as y adolescentes excede el tiempo de uso de pantalla recomendado por la Oraganización Mundial de la Salud (OMS), menos de 2 horas/día en fin de semana.

"Estudiar el nivel de actividad física y sedentarismo de los niños y adolescentes en nuestro país es necesario para poder impulsar políticas e intervenciones educativas que contribuyan a prevenir la obesidad infantil y las enfermedades que esta comporta a largo plazo”, explicó Pau Gasol, presidente de la Gasol Foundation.

Con este objetivo, y tras la identificación de falta de datos objetivos sobre la salud de los menores en España, la Gasol Foundation -fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol cuyo objetivo es la lucha contra la obesidad infantil- ha presentado hoy los resultados preliminares del Estudio pionero PASOS .

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y la directora de la Fundación Probitas, Marta Segú, acompañaron a Pau en la presentación del estudio.

Por primera vez en nuestro país, se ha evaluado la actividad física, el sedentarismo, los estilos de vida y la obesidad de la población infantil de entre 8 y 16 años a través de una muestra representativa y con métodos objetivos, lo cual ha permitido obtener una fotografía lo más ajustada posible a la realidad. En total, han participado 3.803 menores de 245 centros educativos de las 17 comunidades autónomas, que han sido evaluados por 13 grupos de investigación de toda España.

¡Llegó la hora de la actividad física! @paugasol participa, junto con algunos de los niños/as participantes en el Estudio #PASOS2019 ??, en las actividades de promoción de hábitos saludables de la Gasol Foundation en el @colejosecalvo ?? pic.twitter.com/r3knAFTKyg — Gasol Foundation (@GasolFoundation) September 3, 2019

Menos de 1 hora al día de ejercicio

Según los resultados preliminares del Estudio PASOS, el 63’6% de los niños/as y adolescentes no alcanza los 60 minutos de Actividad Física Moderada o Vigorosa (AFMV) al día -recomendación de la OMS. Este incumplimiento es más pronunciado en el género femenino -el 70,4% de las niñas no llega al nivel recomendado frente al 56% de los niños-, y entre los adolescentes -el 72,4% de los alumnos de secundaria no cumple la recomendación, frente al 55% de los de primaria.

A su vez, el estudio demuestra que los adolescentes de 4o ESO (16 años) realizan 106 minutos menos de actividad física por día (promedio) que los menores de 3o de primaria (8 años).

Se ha detectado que más de la mitad de los niños/as y adolescentes no cumple con las recomendaciones de uso de pantallas entre semana (54%), situación que se agrava durante el fin de semana, cuando casi el 80% pasa más de dos horas al día delante del ordenador, móvil, televisión u otros dispositivos digitales.

Además, se aprecia una mayor predisposición al uso de pantallas por parte de los/las adolescentes -de 12 a 16 años-, respecto a los niños/as de primaria -de 8 a 11 años. De la misma manera, el incumplimiento es más pronunciado en el género masculino durante la infancia y la adolescencia.

Entre semana, el uso de pantallas es mucho mayor en los/las adolescentes de 4o de la ESO (144 min. promedio día) respecto a los participantes de 3o de primaria. En fin de semana, esta diferencia alcanza los 172 minutos.

Medidas a tomar

Tras estos resultados preliminares el Estudio PASOS, Pau Gasol ha lanzado cinco peticiones a las instituciones públicas, al sector privado, a la sociedad civil y al tercer sector con el objetivo de garantizar el desarrollo de los niños/as en un entorno seguro y saludable que les permita alcanzar su pleno potencial:

Invertir en políticas de prevención de la obesidad infantil que consigan frenar el deterioro de hábitos que se produce a lo largo de la infancia y de la adolescencia.

Poner en marcha intervenciones comunitarias que promuevan la salud y que sean capaces de alcanzar todos los sectores clave en los que los niños se desarrollan: escuelas de infantil, primaria y secundaria; centros sanitarios; centros deportivos; entidades de ocio; ayuntamientos; comercios locales.

Incrementar las horas y la calidad de la educación física en los centros educativos, a la vez que el Consejo Superior de Deportes, junto a las comunidades autónomas y municipios, deberían reforzar las iniciativas de fomento de la actividad física y el deporte fuera del ámbito escolar.

Reforzar la formación de los equipos de pediatría y otros profesionales del ámbito sanitario en la prevención de la obesidad infantil.

Impulsar el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil, con asignación presupuestaria, liderado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que implique a todas las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales y otras entidades relacionadas con la materia.

La coordinación científica del Estudio PASOS ha ido a cargo de la Gasol Foundation contando con el apoyo del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM). Esta iniciativa cuenta con Fundación Probitas como colaborador principal, y con Banco Santander y Barça Foundation como aliados saludables.

“Queremos situar a España a la cabeza de los países que logran revertir la tendencia de la obesidad infantil. Queremos ser el modelo a seguir a nivel mundial en la lucha contra esta pandemia, para que los niños y niñas crezcan y se desarrollen en entornos saludables que les permitan alcanzar su pleno desarrollo”, comentó Pau.

- “La obesidad es un problema preocupante. Se trata de una vieja conocida de la salud pública que se deriva de un desequilibrio entre la ingesta de alimentos y el ejercicio físico. Ambas tienen mucha importancia y de ahí la relevancia de estudios como PASOS”, resaltó María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

“Los resultados que a partir de ahora van a derivarse de este estudio serán muy importantes para trazar una estrategia global y diseñar programas que sean realmente eficaces para combatir la obesidad infantil”, dijo Marta Segú, directora general Fundación Probitas.

